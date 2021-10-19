شوف عروض بنده Panda منتجات الجمال والعناية بالشعر والبشرة عروض رائعة

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عمر شويل - جدة عروض بنده Panda منتجات الجمال ، بعد إنتهاء فصل الصيف وكل مامرينا به، من سفر ورحلات والتعرض لحرارت الشمس الحارقة، حتي مع إستخدام الsunblok غالبا ما يصبح لون البشرة غير موحد، وذلك من الأمور الطبيعية، وأيضا الشعر اللوك الصيفي المعتاد الشعر المموج، لتكون الشعرة أكثر سموكاً، ولكنها أيضا تكون جافة، وفي الإجازة الصيفية تظهرعلامات الإجهاد على الشعر والبشرة في النهاية، نتيجة التعرض لكل عوامل الطقس القاسية لذا لابد أن يكون هناك برنامج علاجي مكثف.

عروض بنده Panda منتجات الجمال والعناية بالشعر والبشرة

للتخلص من كل الأثار الضارة وإعادة الحيوية والنضارة للشعر والبشرة، أسواق بنده هايبر ماركت تساهم في ذلك من خلال تقديم عروض مميزة على منتجات الجمال بأسعار موفرة وجودة عالية ومكونات آمنة.

أول خطوة لترطيب الشعر هي إستخدام حمام كريم مناسب لنوع الشعر وتشعرين بملمسه الناعم علي شعرك، والبلسم أيضا مرطب رائع للشعر لكن عن تجربة شخصية، أعتقد دائما أن حمام الكريم أقوي في الترطيب ونتائجة فورية، بجانب ضرورية غسل الشعر مرة أسبوعياً بالشامبو لتنظيف فروة الرأس، ولاينصح بإستخدام الشامبو كثيراً لأنه يجعل الشعرأكثراُ جفافاُ، لأنه يقضي على الزيوت الطبيعية التي تفرز في الشعر بشكل طبيعي، أهم عروض بنده للجمال هذا الأسبوع هي:

كريم حمام فاشكول وزن 500 جم ب 23،95 ريال.

شامبو برت بلس ب 8،95 ريال.

شامبو يقلل ويحمي من تساقط الشعر إنتاج هيمالايا 700 مل ب 14،95 ريال.

عروض بنده Panda هايبر بنده

تغير لون الشعر من الأمور التي يقبل عليها النساء والرجال، كرغبة في الحصول على مظهر أكثر حيوية وشباباً، وإذا كنت المرأة تحب صبغ شعرها فقط، فإن الرجال يصبغون شعر الرأس واللحية، وأصبح من الأمور المعتادة في صالونات التجميل، ولكن عادة مايكلف الأمر مبلغ كبير من المال، لذا يسعي البعض لمعرفة طريقة صبغ الشعر في المنزل وأفضل أنواع الصبغة إليكم من بنده ماركت.