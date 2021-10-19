شوف عروض مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية وخصومات خاصة بمناسبة الإحتفال السنوي لهم Garir Store

نقدم لكم اليوم سكان المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات والتخفيضات على أسعار السلع والمنتجات المميزة بمكتبات جرير Garir من خلال عروض مكتبات جرير الأسبوعية، حيث أنها تقدم تشكيلة كبيرة من المنتجات المميزة، منها: مستلزمات ممبيوتر، لابتوبات، وكمبيوترات، وهواتف ذكية، وتلفيزيونات ذكية وملحقاتها، والألعاب الإلكترونية، كما يتوفر لديهم بروجيكتور وملحقاته، طابعات وماسحات ضوئية، كما لديهم كتب عربية وإنجليزية، مستلزمات رسم وأشغال يدوية، وساعات ذكية وأجهزة قابلة للإرتداء، كما لديهم أيضاً مكبرات صوت وسماعات وإلكترونيات، وغيرها من المنتجات، كل هذا وأكثر من خلال موقع ثقفني لجديد عروض الدول العربية، وإليكم التفاصيل:

عروض مكتبات جرير Garir Store بالمملكة العربية السعودية

يتوفر بعروض هذا الأسبوع خصومات خاصة على أسعار جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية، ومنها: خصم خاص على سعر تيلو جامز لجيون فون دول بسعة 256 جيجابايت باللون الأحمر من الجيل الرابع، وكذلك توجد لديهم خصومات خاصة على أسعار مايكروسوفت سيرفيس 3 كمبيوتر محمول 15 بوصة 3580U-5 ايه ام دي بخصم يصل إلى 20%، وكذلك خصم مميز منهم على سعر سكاي وورث شاشة HDDI 70 بوصة بملحقاته وبدقة 4K، متوفر بخصم 31%.

عروض وخصومات خاصة قبل نفاذ الكميات من مكتبة جرير Garir

يتوفر أيضاً بجميع فروع مكتبات جرير بالمملكة تخفيضات خاصة على أسعار الإلكترونيات بأنواعها ومنها: خصم خاص منهم على سعر شاشة هاير بدقة 4K 55 بوصة بخصم يصل إلى 42% وتوفير 1300 ريال سعودي الترا اتش دي ال اي دي، وكذلك الخصم المميز منهم على سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد المميز من الجيل الخامس للجوالات بسعة 256 جيجابايت، متوفر باللون الأسود، وكذلك التخفيض المميز منهم حتى نفاذ الكمية على سعر تلفيزيون هاير الذكي بدقة 4K 58 بوصة وخصم يصل إلى 47% HDDLED، ووغيرها خصم آخر منهم على سعر جوال تيلوجامز لجيون فون دول المميز بسعة 256 جيجابايت، من الجيل الخامس باللون الأزرق البلازينغ.

عروض مكتبة جرير GARIR اليوم وحتى نفاذ الكميات

نستكمل معكم باقي عروض مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر كونفيرز بولي غو حقيبة الظهر المناسبة.