شوف أسواق العثيم Alothaim markets العروض الطازجة الأسبوعية

أسواق العثيم Alothaim markets ، عند إتباع حمية غذائية بغرض خسارة الأوزن، هناك مفهوم خاطيء أن الفواكه تزيد الوزن، ولكن حقيقة الأمر أنها تساعد علي خسارة الوزن وبديل طبيعي للسكريات، ويجب أن لا يخلو منها النظام الغذائي، لأنها تمنح الجسم كل مايحتاج إليه من فيتامينات وألياف طبيعية وعناصر غذائية هامة، وتمده بالترطيب، وكذلك الخضروات سوف نذكر لكم أفضل الفواكه للرجيم، وأسعارها في قائمة عروض أسواق العثيم الطازجة الأسبوعية بادروا بالشراء قبل نفاذ الكمية، أو إنتهاء مدة العرض بعد 3 أيام من الآن.

أسواق العثيم Alothaim markets العروض الطازجة الأسبوعية

أفضل طريقة لتناول الفاكهة والحصول علي فوائدها كاملة، وهي بحالتها الطازجة حتي أن قشرها قد يفوق قيمتها أهميه، لذا يجب عدم التقصير في تناول الفواكه يومياً، على الأقل ثمرة أو أثنين علي مدار اليوم، من أفضل الفواكه للرجيم الموز معروف عنه قدرته المذهلة علي خسارة الوزن، لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة لإحتوائة علي الكربوهيدرات سعر كيلو الموز بالعثيم 3،95 ريال.

التفاح من الفواكه ذات الشعبية الكبيرة نادراً مايوجد شخص لا يحب تناول التفاح، وبسبب أن تناوله يأخذ بعض الوقت يؤدي ذلك إلي الشعور بالشبع كيلو التفاح الأحمر ب 4،95 ريال.

البرتقال يساعد في التخلص من دهون منطقة الخصر، بجانب فوائده الجمالية للبشرة لإحتوائة علي فيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين، بجانب تقوية مناعة الجسم للوقاية من الإمراض سعر الكيلو ب 3،95 ريال.

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الليمون الهندي إذا تم تناوله يومياً قبل تناول الوجبات الرئيسية فقط نصف ليمونة سوف يساعد ذلك علي تقليص حجم المعدة وخسارة الوزن بشكل ملحوظ خلال 3 أسابيع يعرف أيضا بإسم فاكهة الجريب فروت.