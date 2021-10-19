بملعقة دقيق طريقة تنظيف دهون الشفاط وإزالة أصعب البقع الصعبة بدون دعك وفرك

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يوجد بعض الأجهزة التي قد تتعرض دائمًا للأتساخ ومع ذلك يصعب على ربة المنزل تنظيفها بالشكل الجيد، وذلك لصعوبة الوصول لها وفكها وتركيبها، واستخدام المواد التى تساعد في التنظيف بشكل جيد وبكل سهولة، ومن أهم هذه الأجهزة هو الشفاط الكهربائي، فهو دائمًا مايتراكم به نسبة كبيرة من الدهون، ولذلك سوف نتعرف على طريقة سهلة ومكونات بسيطة يمكن من خلالها تنظيف الشفاط بشكل أفضل وفي وقت قصير.
طريقة تنظيف الشفاط الكهربائي بإستخدام الدقيق
هناك بعض الوسائل البسيطة التي يمكن من خلالها القيام بتنظيف الشفاط بشكل جيد، وإذالة مابه من دهون بشكل واضح، ويصبح كالجديد ومن أهم هذه المواد الدقيق له مفعول قوي في إزالة الدهون كما أنه لا يؤذي اليد أو الشفاط نفسة فهو أمن جدًا في الاستخدام، وهذا ماسوف نتعرف عليه من خلال الخطوات الآتية:
- اول خطوة لابد أن تتبع في كل الطرق التي تستخدم في تنظيف الشفاط أو اي جهاز كهربائي آخر وهي إزالة مقبس الكهرباء عن الجهاز حتى يحدث أي خطورة أثناء التنظيف وتكوني في امان انتي واسرتك.
- بعد ذلك فكي جميع الاجزاء الخاصة بالشفاط كالشباك الخارجي والاجزاء الداخلية كالمروحة الموجودة.
- بعد ذلك قومي برش المروحة بكمية وفيرة من الدقيق، فقد يساعد الدقيق على امتصاص الدهون، والرطوبة أيضًا.
- انتظري قليلًا مدة خمس دقائق ثم افركي المروحة من الدقيق بيدك.
- سوف تجدين الدقيق تحول إلى عجينة وقد النصق به كل الاوساخ التي كان تحملها المروحة.
- هكذا استمري في عمل باقي الاجزاء ولكن لابد أن تكون كمية الدقيق المستخدمة وفيرة حتى تمتص اكبر قدر من الدهون بسهولة.
- بعد الانتهاء جمعي كل الأجزاء بعد تنظيفها.
- اغسليها جيدًا بالماء والصابون السائل بالشكل التقليدي المتعارف عليه بعد التخلص من كل الدهون يصلح التنظيف أكثر سهولة، ويعطي للشفاط نظافة لامعة كالجديدة.
- الان اتركي الشفاط حتى يجف تمامًا من كل الأجزاء.
- أعيدي تركيب الشفاط مرة أخرى بنفس ترتيب اجزائة وهكذا قد تم تنظيفة بشكل سهل جدًا وغير مكلف على الاطلاق.
- يمكنك فعل هذه الطريقة كل شهر على الأقل لضمان عدم تراكم الدهون مرة أخرى عليه.
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