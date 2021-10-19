بملعقة دقيق طريقة تنظيف دهون الشفاط وإزالة أصعب البقع الصعبة بدون دعك وفرك

يوجد بعض الأجهزة التي قد تتعرض دائمًا للأتساخ ومع ذلك يصعب على ربة المنزل تنظيفها بالشكل الجيد، وذلك لصعوبة الوصول لها وفكها وتركيبها، واستخدام المواد التى تساعد في التنظيف بشكل جيد وبكل سهولة، ومن أهم هذه الأجهزة هو الشفاط الكهربائي، فهو دائمًا مايتراكم به نسبة كبيرة من الدهون، ولذلك سوف نتعرف على طريقة سهلة ومكونات بسيطة يمكن من خلالها تنظيف الشفاط بشكل أفضل وفي وقت قصير.

طريقة تنظيف الشفاط الكهربائي بإستخدام الدقيق

هناك بعض الوسائل البسيطة التي يمكن من خلالها القيام بتنظيف الشفاط بشكل جيد، وإذالة مابه من دهون بشكل واضح، ويصبح كالجديد ومن أهم هذه المواد الدقيق له مفعول قوي في إزالة الدهون كما أنه لا يؤذي اليد أو الشفاط نفسة فهو أمن جدًا في الاستخدام، وهذا ماسوف نتعرف عليه من خلال الخطوات الآتية: