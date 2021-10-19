أسهل طريقة لتنظيف الغسالة من الداخل والخارج والقضاء على الرواسب والرائحة الكريهة بمكونات بسيطة جدا

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طريقة لتنظيف الغسالة من الداخل والخارج والقضاء على الرواسب والرائحة الكريهة، الغسالة من الأجهزة التي لها عمر كبير في المنزل، ولكي تساعدي في الحفاظ عليها لعمر أطول قومي بالتنظيف الغسالة بشكل مستمر، تنظيفها أيضًا يساعد في التخلص من الروائح الكريهة، والتي تظهر بسبب الإهمال بها وترك بقايا الملابس وبواقي المساحيق المستخدمة، فكيف تقومين بتنظيفها من الداخل والخارج؟ ومتى يفضل تنظيف الغسالة. وفى مقالنا هذا قدمنا لكم كيفية تنظيف الغسالة من الداخل والخارج بطرق سهلة وبسيطة. طريقة لتنظيف الغسالة من الداخل والخارج والقضاء على الرواسب والرائحة الكريهة تنظيف الغسالة من الداخل تنظيف الغسالة بالبيكربونات الصوديوم. لابد من تنظيف الغسالة على الأقل كل شهر لضمان نظام الملابس دائما و التخلص من الرائحة الكريهة المكونات تنظيف الغسالة بالبيكربونات الصوديوم. بعد مرور وقت ليس بكثير على استخدام الغسالة لاحظت روائح كريهة تظهر على الملابس، بالرغم من استخدام معطر ملابس بالغسالة، تلك الروائح هي بسبب تراكم بواقي الملابس والمساحيق عند غسلها. أذا كنتي ترغبين في الحصول على غسالة نظيفة بالتأكيد لا يمكنك الدخول لداخل الغسالة وتنظيفها، لذا يمكنك، يمكنك استخدام طريقة سهلة تخلصك من عناء تنظيفها من الداخل.

وتنظيفها، لذا يمكنك، يمكنك استخدام طريقة سهلة تخلصك من عناء تنظيفها من الداخل. قومي بضبط الغسالة على برنامج ذو درجة حرارة عالية، 60 درجة مئوية حتى 90 درجة.

بدل استخدام مسحوق الغسيل قومي بوضع كوب من البيكربونات الصوديوم.

أثناء سحب المياه قومي بوضع لتر كامل من الخل.

اتركي البرنامج حتى ينتهي وسوف تتخلصين من بقايا الملابس والمساحيق والتي قد تسبب في الروائح الكريهة.

يفضل تطبيق تلك الطريقة في تنظيف الغسالة مرة شهريًا، حتى تتخلصي من جميع البقايا التي بها وتنظيفها. تنظيف الغسالة من الخارج لا يتوقف تنظيف الغسالة على داخلها فقط، تنظيف الغسالة من الخارج يساعد على حمايتها من الإهلاك المبكر لها، ما يعطيها مظهر لامع ونظيف.

من الخارج يساعد على حمايتها من الإهلاك المبكر لها، ما يعطيها مظهر لامع ونظيف. قومي بإحضار بخاخة وضعي بنصفها مياه مقطرة أو من الصنبور.

ضعي ربع من الخل الأبيض وربع كوب أخر من الصابون السائل.

إذا كان متوفر لديك معطر يمكنك وضع القليل منه حتى يعطي رائحة جيدة أيضًا.

قومي ببخ سطح الغسالة من الخارج باستخدام فوطة قطنية نظيفة قومي بمسح السطح. الوسوم عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتنظيف الغسالة من الداخل والخارج والقضاء على الرواسب والرائحة الكريهة بمكونات بسيطة جدا - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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