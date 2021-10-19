نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية خطيرة لتطويل الشعر وإنبات الفراغات بطريقة سريعة ومذهلة بمكونات طبيعية جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الشعر وإنبات الفراغات بطريقة سريعة ومذهلة، الكثير من الفتيات يرغبن في الحصول على شعر طويل وناعم وصحي لأنة مظهر جميل عند السيدات والشعر الطبيعي ينمو ما يعادل بوصتين في الشهر وفى بعض الأحيان يتعرض الشعر لتوقف النمو ،و للحصول على تلك النتيجة في تطويل الشعر يجب عليك العناية المستمرة به، قومي بتطبيق وصفات الشعر مرة أو مرتين كل أسبوع واحصلي على شعر طويل ورطب بمواد سهلة متوفرة، دون الحاجة لبذل المجهود في البحث عن منتجات أطالة الشعر.

تطويل الشعر وإنبات الفراغات بطريقة سريعة ومذهلة

زيت الخروع لتطويل الشعر



زيت الخروع من الزيوت التي لها تأثير كبير على تعزيز نمو وإنبات الشعر من جديد، ولكن استخدام زيت الخروع يجب أن يكون بكمية قليلة جدًا، زيادة استخدامه قد يؤدي إلي نتائج سلبية.

مكونات زيت الخروع لتطويل الشعر

قومي بإحضار وعاء صغير بلاستيكي يسهل استخدامه.

ضعي 4 ملاعق زبادي، وملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

باستخدام بخاخة قومي بترطيب شعرك بالماء.

وزعي الماسك المحضر على كامل الشعر من الأطراف حتى الجذور.

أذا كانت الخلطة غير كافية لطول الشعر قومي بوضع المزيد من المكونات.

قومي بوضع المزيد من المكونات. اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك قومي بتنظيف شعرك جيدًا باستخدام الماء الفاتر والشامبو.

تطويل الشعر باستخدام زيت الزيتون والصبار

يعطي زيت الزيتون للشعر الكثير من الفيتامينات والتي تساعد في تعزيز نمو الشعر، فإذا كان شعرك يعاني من أي مشكلة يساعد زيت الزيتون في علاجها ومن ذلك يعزز إطالته.

الصبار أيضًا له خصائص علاجية، فهو يعالج تقصف الشعر ويساعد على ترطيبها، حتى الأطراف التي يصعب وصول الترطيب لها.

مكونات زيت الزيتون والصبار تطويل الشعر