نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 65% في اكسترا السعودية اليوم على الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم اكسترا إلى جميع عملائها مجموعة من العروض والتخفيضات التي تزيد قيمتها إلى أكثر من 50%، فإذا كنتم في حاجة لشراء أفضل الهواتف مع مستلزمات الهواتف فيمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع اكسترا فتحتوي اكسترا على أكثر من 47 معرض في المملكة العربية السعودية كما تحتوي على 52 معرض في أغلب الدول العربية ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم أغلب المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

عروض اكسترا على الهواتف في المملكة العربية السعودية

توفر اكسترا مختلف العروض على مختلف المنتجات التي من أهمها كلأً من التالي:

تقدم اكسترا عرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس مع سعة تخزينية 256 جيجا بايت مع خمسة جي رام.

هواوي نوفا 7 آي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

يحتوي العرض على آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

آبل أيفون 12 برو 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض على آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

إذا كنتم في حاجة للحصول على هاتف جديد عليكم التوجه لأقرب فرع من فروع اكسترا وستحصلون على أفضل الهواتف من أفضل الماركات العالمية.

تخفيضات اكسترا اليوم

يشمل العرض الكثير من أنواع هواتف المحمول العالمية بداية من أيفون حتى أوبو ولينوفو وفيفو وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر عليها العرض:

هاتف سامسونج جالكسي 10 سي مع مساحة 256 جيجا بايت.

هاتف لينوفو كيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي.

هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.

هاتف أبل أيفون 11، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر بالإصدار الجديد.

هاتف أبل أيفون 12، 5 جي متوفر بمساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر.

يمكنكم اختيار نوع الهاتف المناسب إليكم وستحصلون على أقوى عرض فاكسترا تعمل على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع لتوفر إليكم أفضل الخدمات، فمن أهم مزايا اكسترا أيضاًهي خاصية البيع بالتقسيط وذلك للأشخاص الغير قادرين على شراء الهاتف فوري.