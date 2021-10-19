أحدث وأجمل رسائل التهنئة بمناسية المولد النبوي الشريف 2021-1443 رسمية وللأصدقاء

يوفرلكم ثقفني، أجمل رسائل تهنئة للاصدقاء بالمولد النبوي الشريف 1443 وأرق عبارات وكلمات التهنئة بمناسبة المولد النبوي 2021، حيث تحل علينا أعظم المناسبات لهذا العام، وهي ذكري مولد نبي الأمة ورسول السلام محمد صل الله عليه وسلم، وقد ولد محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، وتعد هذه الذكرى العطرة احتفالا لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم الكثير من الدول بالاحتفال بالمولد من خلال المديح وتوزيع الحلوى بالإضافة إلى العديد من أشكال الإحتفال، ومع مرور هذه الذكرى تكثر نسبة البحث من قبل الأصدقاء والأصحاب الذين يرغبون في تبادل رسائل الاحتفال بالمولد، ونوفر لكم أحدث باقات رسائل التهاني بالمولد.

ولد النبي محمد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية عام 570 من التقويم الميلادي، واختلف العديد من الفقهاء حول سنة ميلاد النبي محمد، حيث ذكر منهم أنه ولد في عام 572 ميلادي، وع ذلك يحتفل المسلمون بعيد ميلاد رسول الأمة الهادي المبشر في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهو الشهر الثالث من السنة الهجرية، وتحتفل مصر بالمولد النبوي من خلال الاحتفالات الشعبة من خلال المديح في المساجد وتوزيع حلوى المولد، وتسائل الكثيرون حول حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبحسب رأي الفقه يعتبر الاحتفال بالنبى بدعة، ومن الأفضل أن يتم صيام يوم الإثنين كما كان يفعل رسول الله صل الله عليه وسلم.

أجمل رسائل تهنئة مولد النبوي الشريف

اشتد البحث عبر محرك جوجل للحصول على رسائل التهانئ بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث يرغب الكثير من الأصدقاء في تبادل أجمل رسائل التهنئة، ونستعرض لكم العديد من الرسائل التي يمكن لكم اختيار الرسالة المفضلة منها، حيث يمكن لكم ارسالها عن طريق رسائل الهاتف أس إم أس أو من خلال مشاركتها عبرمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وغيرها من حساباتكم.

رسائل المولد النبوي الشريف 2021

يا حبيبي يا محمد يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، أنت نور أطل على الحياة وملؤها بالدفء.

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله مبارك عليكم المولد النبوي الشريف.

النور في الكون انتشر، وابتهل بميلاد سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعته.

الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكل البشر يزفون التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف، صلى عليك الله يا خير خلق الله.

أرسل لك باقه من الورد الجوري مروية بماء الورد مكتوب عليها، صلى على النبي الكريم.

أحبتي الأعزاء أتمنى لكم الصحة والسعادة بمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

اللهم صل على نبينا محمد في الظل والنور، اللهم صل على نبينا محمد في الشدة والسرور، اللهم صل على خير خلقك يا أرحم الراحمين.

تهنئة للاصدقاء بالمولد النبوي الشريف

كل عام وانتم بخير اصدقائى المحترمين بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا محمد الامين صلي الله عليه وسلم، ربنا يحفظكم جميعاً ولا يأتي اليكم شرآ ابدآ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أخواني وأخواتي الكرام اهنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف لرسولنا الكريم محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين وذكرى اشراق نوره العظيم من مكة المكرمة على العالم كله، كل عام وأنتم بخير.

تتقدم “اسم الجهة”، لكم بأحر التهاني بمناسبة #ذكرى المولد النبوي الشريف إعادة الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

كل عام وانتم اصدقائي واخواتي والوطن والامة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلاة وازكى التسليم.

كل عيد وانتم بخير اصدقائي بمناسبة المولد النبوي الشريف ينعاد عليكم بالخير والسلام والسعادة دائماً.

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أصدقائي الأعزاء كل عام وانتم بخير مبارك عليكم هذه الذكرى التي نفتخر بها.

كلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف