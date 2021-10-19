- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة أداء صلاة الوتر والدعاء الذي يجب قوله خلالها في المقال التالي
تعتبر صلاة الوتر من الصلوات العظيمة خلال اليوم، وبحسب ما كشفته دار الإفتاء المصرية، فإن هذه الصلاة سنة مؤكدة عن الرسول “صلى الله عليه وسلم”، ويجب أن تكون وترًا، وهو ما يعني ركعة أو ثلاث ركعات أو أكثر، وأن تتم ما بين صلاة العشاء والفجر، حيث أنها الصلاة الأخيرة في اليوم، ولها فضل كبير في التقرب إلى الله- عز وجل، وما أكد ذلك هو عدم ترك النبي لها حتى خلال سفره، ولذلك سنوضح في السطور التالية كيفية أداء صلاة الوتر والأدعية التي يمكن قولها خلالها.
طريقة أداء صلاة الوتر
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء، وسميت بذلك الاسم لأنها وترًا، ويمكن صلاتها بركعة واحدة من خلال الركوع والسجود والتشهد والسليم، وفي حالة الصلاة بأكثر من ركعة، هناك عدة طرق لفعل ذلك، الأولى صلاة الثلاث ركعات ولكن بتشهد واحد، والثانية هي التشهد بعد الركعة الثانية ولكن دون تسليم والتشهد مرة أخرى بعد الركعة الثالثة، والطريقة الأخرى هي الصلاة مثل المغرب، وهو ما يعني الصلاة ركعتين ثم التشهد والتسليم ثم صلاة الركعة الأخيرة.
صلاة الوتر في المذاهب
اختلفت صلاة الوتر باختلاف المذاهب، حيث رأي المالكية أن صلاة الوتر سنة مؤكدة ويجب أن تسبقها صلاة الشفع، وذلك عن طريق أداء ركعتين للشفع ثم التسليم وركعة واحدة للوتر، أما عند الأحناف، فالوتر واجب وهو ثلاث ركعات مثل المغرب ليس ركعة واحدة، ويجب قراءة الفاتحة في الركعات وسورة أخرى، مع التكبير قبل الركوع، بينما رأي الشافعية، أن الوتر سنة مؤكدة ويجب أن لا تقل عن 3 ركعات، ويمكن فعلها بتشهد واحد أو التسليم بعد الركعة الثانية وأداء الثالثة بتشهد ثاني، وصلاة الوتر عند الحنابلة، فهي سنة مؤكدة ويفضل أن تكون 3 ركعات ولكن يمكن صلاتها بركعة واحدة أيضًا.
دعاء صلاة الوتر
- اللهم إني أَعوذ برضاك من سخطك، وبِمعافاتك من عقوبَتك، وأعوذ بِك منك، لا أحْصي ثناءً عَليك أنت كما أثنيت على نفسك.
- اللهم اهـدنا فيمن هـديت، وعافـنا فيمـن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شـر ما قضيت، انك تقضي ولا يـُقضى عليك. اٍنه لا يذل من واليت، ولا يعــز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ماقضيت، ولك الشكر على ما أعطيت.
- نستغـفـرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا.
- اللـهم أصلح لنا ديـنـنا الذي هـو عـصمة أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فـيها معـاشنا، وأصلح لنا آخرتـنا التي اٍليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كل شر.
- اللهم إنا نسألـك فعـل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، واٍذا أردت بقـوم فـتنة فـتوفـنا غـير مفتونين. ونسألك حبَـك، وحب من يحـبـك، وحب كل عـمل يقربنا اٍلى حـبـِك، يا رب العـالمين.
- اللهم تـقبـل منا اٍنك أنت السميع العليم، وتب علينا اٍنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
- اللهم لك أسلمنا، وبك آمَنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خَاصمنا. اللهم إنَّا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإِنس يموتون.
- اللهم اغـفـر لجميع موتى المسلمين، الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأعفو عنهم، واكرِم نـزلهم، ووسع مـدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبـرد.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة أداء صلاة الوتر والدعاء الذي يجب قوله خلالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.