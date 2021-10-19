طريقة أداء صلاة الوتر والدعاء الذي يجب قوله خلالها

تعتبر صلاة الوتر من الصلوات العظيمة خلال اليوم، وبحسب ما كشفته دار الإفتاء المصرية، فإن هذه الصلاة سنة مؤكدة عن الرسول “صلى الله عليه وسلم”، ويجب أن تكون وترًا، وهو ما يعني ركعة أو ثلاث ركعات أو أكثر، وأن تتم ما بين صلاة العشاء والفجر، حيث أنها الصلاة الأخيرة في اليوم، ولها فضل كبير في التقرب إلى الله- عز وجل، وما أكد ذلك هو عدم ترك النبي لها حتى خلال سفره، ولذلك سنوضح في السطور التالية كيفية أداء صلاة الوتر والأدعية التي يمكن قولها خلالها.

طريقة أداء صلاة الوتر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء، وسميت بذلك الاسم لأنها وترًا، ويمكن صلاتها بركعة واحدة من خلال الركوع والسجود والتشهد والسليم، وفي حالة الصلاة بأكثر من ركعة، هناك عدة طرق لفعل ذلك، الأولى صلاة الثلاث ركعات ولكن بتشهد واحد، والثانية هي التشهد بعد الركعة الثانية ولكن دون تسليم والتشهد مرة أخرى بعد الركعة الثالثة، والطريقة الأخرى هي الصلاة مثل المغرب، وهو ما يعني الصلاة ركعتين ثم التشهد والتسليم ثم صلاة الركعة الأخيرة.

صلاة الوتر في المذاهب

اختلفت صلاة الوتر باختلاف المذاهب، حيث رأي المالكية أن صلاة الوتر سنة مؤكدة ويجب أن تسبقها صلاة الشفع، وذلك عن طريق أداء ركعتين للشفع ثم التسليم وركعة واحدة للوتر، أما عند الأحناف، فالوتر واجب وهو ثلاث ركعات مثل المغرب ليس ركعة واحدة، ويجب قراءة الفاتحة في الركعات وسورة أخرى، مع التكبير قبل الركوع، بينما رأي الشافعية، أن الوتر سنة مؤكدة ويجب أن لا تقل عن 3 ركعات، ويمكن فعلها بتشهد واحد أو التسليم بعد الركعة الثانية وأداء الثالثة بتشهد ثاني، وصلاة الوتر عند الحنابلة، فهي سنة مؤكدة ويفضل أن تكون 3 ركعات ولكن يمكن صلاتها بركعة واحدة أيضًا.