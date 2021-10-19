طريقة تثبيت لعبة ببجي نيو ستيت pubg new state على الهواتف الأندرويد بشكل مجاني

‏يبحث عدد كبير من الأشخاص في مختلف دول العالم عن طريقة تثبيت لعبة ببجي نيو ستيت على الهواتف الأندرويد، وذلك بعد إصدار التحديث الأخير لها والنسخ الجديدة منها، ويرغب الكثيرون في الحصول على اللعبة الجديدة بعد التعديلات والإضافات التي قدمتها الشركة، والتي تتوافق مع التكنولوجيا المتطورة والمستمرة حتى سنة 2050، وبسبب المميزات الكثيرة التي تتواجد في النسخة الأخيرة من حيث الإمكانيات والأدوات التي يتم استخدامها في اللعب، وسوف ننشر لكم ‏الطريقة بالخطوات في هذا المقال لتتعرفوا عليها وتحصلوا عليها بكل سهولة.

‏‏طريقة تثبيت لعبة ببجي نيو ستيت الإصدار الجديد

‏يوجد طريقتين لتثبيت هذه اللعبة على الهواتف، هناك طريقة لأصحاب الهواتف الأندرويد، وطريقة أخرى مختلفة لأصحاب الهواتف الأيفون، فهي كالتالي:

يتم الحصول على هذه اللعبة من خلال الدخول على المتجر الإلكتروني Google Play.

ونكتب في محرك البحث لعبة PUBG new state.

والتعرف على التحديث الأخير.

والضغط على update، وذلك بالنسبة للهواتف الأندرويد.

أما بالنسبة للهواتف الأيفون، يجب الدخول على المتجر الإلكتروني App Store.

‏ثم الدخول على لعبة PUBG new state.

والضغط على تحديث لتنزل النسخة الأخيرة المطورة من هذه اللعبة على جهازكم.

يمكنكم اختيار الطريقة المناسبة لنوع الهاتف الخاص بكم، والحصول على الإصدار الأخير من اللعبة والتمتع بالإضافات الجديدة.

‏لعبة ببجي نيو ستيت الجديدة

‏تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص على مستوى العالم، والهدف منها الصراع بين اللاعبين على الفوز، حيث يقومون بالتسارع لقتل أكثر من 100 شخص في اللعبة للبقاء في النهاية على قيد الحياة، والفوز على الجميع، ويجب أن يمارسها الأشخاص بشكل جيد قبل اللعب لكي لا يكون من السهل هزيمتهم.

‏مميزات لعبة ببجي نيو ستيت المختلفة

يوجد الكثير من المزايا التي تحملها هذه اللعبة ومن أهم هذه المميزات: