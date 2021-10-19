نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده الجديدة في السعودية على المنتجات التجميلية الخاصة بالبشرة والشعر في المقال التالي
نقدم لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية اليوم أقوى عروض بنده الجديدة على المنتجات التجميلية الخاصة بالبشرة والشعر، حيث أنه يقدم خصومات كبيرة جداً على هذه المنتجات مع انتهاء فصل الصيف، وتزداد عمليات البحث من قبل السيدات عن منتجات لعلاج المشاكل التي تعرض لها الشعر والبشرة خلال فصل الصيف، حيث يتأثروا بالأجواء الحارة، ولذلك يبحثون عن منتجات غير باهظة الثمن تتناسب مع ميزانية المنزل، وهذا ما توفره جميع فروع بنده داخل السعودية، لكي تسهل الأمر عليهم وتقدم لهم أفضل المنتجات واقيمها بأقل الأسعار الممكنة، وذلك من خلال خصومات لم تتواجد من قبل في أي مكان داخل المملكة.
عروض بنده الجديدة على المنتجات التجميلية
يعتبر بنده من أكبر المتاجر داخل المملكة السعودية التي تقدم عروض باستمرار بشكل أسبوعي أو بشكل يومي، وتزداد هذه الخصومات والعروض مع المناسبات المختلفة، وعند توديع فصل الصيف تقدم سلسلة بنده السعودية خصومات كبيرة جداً على جميع منتجات الشعر والبشرة، لتوفيرها بأقل الأسعار الممكنة، لكي تتناسب مع جميع الفئات، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتوفير أفضل المنتجات لهم بأقل الأسعار، وبالأخص في الظروف الصعبة التي تواجهها المملكة بسبب فيروس كورونا المنتشر في البلاد.
خصومات وتخفيضات بنده على منتجات البشرة والشعر
- سعر السيروم من كريستال لحماية الشعر من التقصف حجم 60 مللي فقط 26.95 ريال سعودي، بدلاً من 37.95 ريال سعودي.
- سعر الشامبو من هيمالايا لعلاج تساقط الشعر حجم 700 مللي فقط 14.95 ريال، بدلاً من 24.50 ريال.
- سعر الشامبو من هيمالايا حجم 400 مللي فقط 10.95 ريال بدلاً من 18.50 ريال.
- سعر الشامبو والبلسم من دابر فاتيكا حجم 400 مللي فقط 9.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.
- سعر كريم الجسم من فازلين حجم 200 مللي للعبوة الواحدة 12.95 ريال.
- سعر لوشن موحد اللون من فازلين حجم 725 مللي 24.95 ريال.
- سعر كريم دوف للجمال حجم 250 مللي فقط 12.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.
- سعر لوشن الجسم من دوف حجم 400 مللي فقط 19.95 ريال.
- سعر الشامبو من الفيف حجم 600 ملل فقط 18.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.
- سعر الصبغة من أوليا غارنيه حجم 112 جرام فقط 24.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.
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