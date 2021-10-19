شوف عروض اكسترا بالسعودية اليوم تخفيضات 60% على الاجهزة المنزلية

عروض اكسترا بالسعودية على الأجهزة المنزلية اليوم، تعتبر شركة اكسترا واحدة من أكبر الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية ودخلت إلى السوق المالي في عام 2018، فتبيع الشركة كافة المستلزمات التي يحتاج إليها كل منزل ومن خلال مقالنا التالي سيتم تقديم أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية اليوم:

إليكم في السطور أبرز العروض التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا في المملكة العربية السعودية على أبرز الأجهزة المنزلية:

عرض على ثلاثة كلاس برو باب جانب باب ويوجد مع ذلك العرض هدية بقيمة 250 ريال سعودي.

كلاس برو مكيف حجاري 18000 وحدة توزيع هواء متوفر بأربعة اتجاهات بارد مع الحصول على خصم بنسبة 250 ريال سعودي.

إل جي غسالة تعبئة أمامية غسيل تجفيف بداية من 8 كيلو حتى 14 كيلو إستيل فضي.

كاندي عسالة تعبئة أمامية وتجفيف ستة كيلو وذلك العرض معه هدية بقيمة 250 ريال سعودي.

توفر اكسترا عرض على جري مكيف جداري 18500 وحدة تنظيف ذاتي بارد.

إل جي مكيف جداري 21500 وحدة بارد.

جري مكيف جداري 23000وحدة تنظيف حار بارد.

مكيف شبالك إل جي فريش 18700 وحدة بارد.

كلاس برو مكيف شباك 17800 وحدة ريموت كونترول.

زامل مكيف شبالك 24200 وحدة بارد.

جنرال مكيف شبالك 24200 وحدة.

عروض اكسترا على الثلاجات:

توفر اكسترا مجموعة من العروض والتخفيضات على مختلف أنواع الثلاجات وإليكم في السطور الآتية أبرز الثلاجات:

إل جي ثلاجة 20.9 قدم لينير كمبروسير متوفرة باللون الفضي. كلاس برو ثلاجة 18.2 قدم مانع تجمد متوفرة باللون الأبيض. إل جي ثلاجة باب جانب باب 21.6 قدم متوفر باللون الرمادي الغامق. هيتاشي ثلاجة أربعة أبواب 19.1 قدم متوفر باللون الأسود. إل جي ثلاجة 18 قدم كمبرسور لينير بخار متوفر باللون الفضي. إل جي ثلاجة 13.9 قدم بخار إنفيرتر متوفر باللون الفضي الغامق. هاير ثلاجة باب جانب 17.8 قدم، 504 لتر متوفر باللون الأبيض.

عروض اكسترا على غسالات الملابس: