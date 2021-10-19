شوف عروض مكتبة جرير وتخفيضات قوية على الشاشات الذكية واكسسوارات الجوالات الالكترونية

عروض مكتبة جرير شاشات، عروض موقع jarir bookstore مكتبة جرير مميز للأجهزة الإلكترونية، حيث يتوفر قسم خاص تستطيع من خلاله شراء أي جهاز أو لاب توب سواء من الماركة التي تقوم بتحديدها، أو من خلال رؤيه العروض الأسبوعية للسماعات الذكية والتلفزيونات وغيرها من الأقسام الأخرى، ويتوافر قسم الأدوات المكتبية، ويوجد به أوراق ودفاتر للكتابة وملفات ولوازم المكتب الأساسية.

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تستطيع شراء الأدوات المدرسية من موقع مكتبة جرير اون لاين، ويوجد قسم خاص بذلك يتوافر فيه دفاتر وأوراق الرسم والفنون والشنط المدرسية ووسائل التدريس، ويوجد قسم الألعاب والوسائل التعليمية المختلفة والأجهزة الإلكترونية التعليمية ولوازم الخاصة بالأشغال اليدوية والخياطة والكتب الإنجليزية والعربية ويتوفر قسم للطابعات والماسحات الضوئية ومستلزمات الكمبيوتر والهواتف الذكية.

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