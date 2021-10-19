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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير وتخفيضات قوية على الشاشات الذكية واكسسوارات الجوالات الالكترونية في المقال التالي
عروض مكتبة جرير شاشات، عروض موقع jarir bookstore مكتبة جرير مميز للأجهزة الإلكترونية، حيث يتوفر قسم خاص تستطيع من خلاله شراء أي جهاز أو لاب توب سواء من الماركة التي تقوم بتحديدها، أو من خلال رؤيه العروض الأسبوعية للسماعات الذكية والتلفزيونات وغيرها من الأقسام الأخرى، ويتوافر قسم الأدوات المكتبية، ويوجد به أوراق ودفاتر للكتابة وملفات ولوازم المكتب الأساسية.
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تخفيضات جرير على الشاشات
تستطيع شراء الأدوات المدرسية من موقع مكتبة جرير اون لاين، ويوجد قسم خاص بذلك يتوافر فيه دفاتر وأوراق الرسم والفنون والشنط المدرسية ووسائل التدريس، ويوجد قسم الألعاب والوسائل التعليمية المختلفة والأجهزة الإلكترونية التعليمية ولوازم الخاصة بالأشغال اليدوية والخياطة والكتب الإنجليزية والعربية ويتوفر قسم للطابعات والماسحات الضوئية ومستلزمات الكمبيوتر والهواتف الذكية.
أحدث عروض جرير اليوم
- عروض الجوالات في جرير يتوافر سماعات للأذن الداخلية اللاسلكي هواوي فري بودز فور تحتوي على بلوتوث يو اس بي وسعرها 629 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات يوجد شاشة ال جي 65 بوصة لونها أسود بدقة مميزة وسعرها 6999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير يتوفر شاشة سوني بدقة عالية دي ال اي دي ويبلغ سعرها 10299 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير يتوافر شاشة سامسونج الترا اتش دي كيو ال اي دي سعرها 9499 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير يوجد شاشة سوني الترا اتش دي دي ال اي دي سعرها 6499 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات يتوافر كمبيوتر محمول للألعاب 15 بوصة وسعره 8199 ريال سعودي.
- كود خصم جرير يتوافر شاشة ال جي الترا اتش دي ال اي دي بسعر 5199 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم يوجد شاشة سامسونج الترا اتش دي كيو ال اي دي سعرها 4,799 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير يتوفر شاشة ال جي 55 دقة نانو سيل الترا اتش دي ال أي سعرها 3699 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير يوجد شاشة سكاي وورث الترا اتش دي دي ال اي دي سعرها 7899 ريال سعودي.
- عرض جرير يوجد شاشة سامسونج الترا اتش دي ال اي دي سعرها 4499 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مكتبة جرير وتخفيضات قوية على الشاشات الذكية واكسسوارات الجوالات الالكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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