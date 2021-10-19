شوف عروض اكسترا الأسبوعية مهرجان الخصومات حتى نهاية الشهر أو نفاذ الكمية

عروض اكسترا الأسبوعية، توفر شركة اكسترا العديد من المنتجات المميزة التي لها دور في الشعور بالاطمئنان والراحة عند الشخص بعد إجراء عملية الشراء، حيث تتنوع هذه الخدمات لما بين المتطلبات الأساسية ومن ضمنها، الخدمات التي تخص التوصيل والتركيب، وكذلك الخدمات التي تتضمن على القيمة المضافة، منها خدمات الكمبيوتر والمحمول والمعلومات التثقيفية الخاصة بالمعرض وكذلك الضمان، مما يعطي الشركة الكثير من المميزات التنافسية مع الشركات الثانية، حيث أن الشركة توفر أكبر وأقوى الخصومات والعروض التي يحتاجها الفرد.

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عروض اكسترا الأسبوعية

يشمل النشاط الأساسي في شركة اكسترا هي تجارة التجزئة التي تكون خاصة بالأجهزة الإلكترونية وكذلك المنزلية والإتصالات، حيث أن شركة اكسترا تعمل على بيع التجزئة بالكثير من المنتجات والمستحضرات التي تتضمن على كافة الأجهزة، مما يعطي العديد من الخيارات أمام الكثير من العملاء، حيث يتم تطوير البضائع التي تتواجد بشكل مستمر في الشركة، كما أن الفريق التجاري بها يعمل بالصورة السليمة والوثيقة مع العديد من الموردين لكي يتم طرح أحدث التقنيات في الأسواق من خلال شركة اكسترا.

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خصومات اكسترا الشهرية سعر تليفزيون من النوع ال جي حجم 55 بوصة عالي الدقة يكون 3249 بدلًا من 8499 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم تليفزيون من النوع سوني حجم 85 بوصة عالي الدقة مع أربعة مداخل اتش دي يكون بسعر 10999 بدلًا من 27999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية تليفزيون من النوع إل جي حجم 65 بوصة عالي الدقة يكون بسعر 5199 بدلًا من 12699 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية شاشة تليفزيون من النوع إل جي حجم 75 بوصة يكون بسعر 6899 بدلًا من 16499 ريال سعودي.

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