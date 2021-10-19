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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات بنده الأسبوعية خصم من 30 ل 70 % في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عروض بنده السعودية، سوق بنده يستمر في تقديم أكبر وأروع الخصومات وكذلك العروض المذهلة للغاية، فإن الهايبر يعمل على تقديم هذه الخصومات والعروض أما كل أسبوع أو عروض ثانية كل يوم، حيث يأتي إلى زيارة الهايبر كل عام حوالي مائة وعشرون ألف زبون لمتاجر بنده، كما يتم توافر الكثير من المستلزمات والمنتجات الغير غذائية وأيضًا الغذائية.
تخفيضات بنده الأسبوعية تصل إلى 60% على المنتجات الغذائية والمعلبات
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من ضمن الأسواق المشهورة للغاية، بحيث أن الهايبر يقوم بتقديم خدمة أكثر من مائة وستون مليون زبون بالمملكة العربية السعودية وأيضًا في جمهورية مصر العربية، حيث أنها تعد من إحدى رواد القطاع الضرورية التي تكون مختص في مجال التجزئة وتحتوي على السجل التجاري الذي يعود إلى سنة 1978، ويعمل في الهايبر المتخصص بالتجزئة في قطاعات التجزئة لمجموعة صافولا التي تعتبر من ضمن القطاعات الأساسية في الشركات الرئيسية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 400 جرام من البسكويت أوريو الذي يكون مغطى بالشوكولاتة يكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من الشوكولاتة مينيز سيليكشن ديري ميلك من كادبوري يكون سعرها 34.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.
- الكاتشب العضوى الكلاسيك أو الحراق من لونو مقدار 530 جرام يكون بسعر 10.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- كورن فليكس تراديشنال من النوع فيتابيلا مقدار 300 جرام يكون بسعر 13.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- جبنة كريمي قابلة للدهن من النوع لونا مقدار 910 جرام يكون سعرها 17.95 بدلًا من 21.50 ريال سعودي.
- 8 حبات جبنة مثلثات من النوع البقرة الضاحكة مقدار 120 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 17 ريال سعودي.
- اثنان كيلو من زبادي قليل الدسم أو كامل الدسم من النوع نادك يكون سعرها 9.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الأرز العنبر الأبيض البسمتي من النوع أبو كأس يكون بسعر 39.95 بدلًا من 63.95 ريال سعودي.
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