شوف عروض بنده على المواد الغذائية في السعودية تصل إلي 50% الحق العرض

هايبر بنده يكون حريصًا على أن يقوم بتقديم العروض والخصومات المذهلة والرائعة للغاية، فمن الممكن أن تتواجد هذه العروض أما كل أسبوع أو أخرى كل يوم، حيث أنه كل عام حوالي مائة وعشرون عميل يقومون بزيارة متاجر بنده، كما يتواجد نحو أربعة مراكز تكون مختصة في التوزيعات الأساسية بالمملكة العربية السعودية، ويتم توافر أيضًا ستمائة شاحنة تقريبًا حتى يتم توصيل 70 ألف سلعة غذائية وغير غذائية للمتاجر.

عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات المولد النبوي تصل ل 60%

عروض بنده السعودية

خصومات بنده مستمر في القيام بعمل أقوى وأكبر وأروع العروض والخصومات المذهلة للغاية اليوم الموافق 14 من شهر أكتوبر في عام 2021 إلى كافة عملاء بنده، كما أن الكثير من الأشخاص ينتظرون تلك العروض التي تتواجد في السوق، حيث تتضمن مقدار واسع من العروض والخصومات على كافة المنتجات الغذائية وأيضًا الغير غذائية.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على 500 مل من صابون نوعه لايفبوي الخاص باليدين يكون بسعر 22.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من الموز الفلبيني أو الإكوادوري يكون 3.95 ريال سعودي.

3 أكياس من الطحين نوعها الفاخر الكويتي مقدار كيلو جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.25 ريال سعودي.

16 * 38 جرام من البسكويت الأوريو عدد اثنان علبة تكون بسعر 21.95 بدلًا 37 ريال سعودي.

سعر الكيس من البوب كورن الدجاج أو الناجت من النوع أمريكانا يكون 19.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده