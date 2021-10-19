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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على المواد الغذائية في السعودية تصل إلي 50% الحق العرض في المقال التالي
هايبر بنده يكون حريصًا على أن يقوم بتقديم العروض والخصومات المذهلة والرائعة للغاية، فمن الممكن أن تتواجد هذه العروض أما كل أسبوع أو أخرى كل يوم، حيث أنه كل عام حوالي مائة وعشرون عميل يقومون بزيارة متاجر بنده، كما يتواجد نحو أربعة مراكز تكون مختصة في التوزيعات الأساسية بالمملكة العربية السعودية، ويتم توافر أيضًا ستمائة شاحنة تقريبًا حتى يتم توصيل 70 ألف سلعة غذائية وغير غذائية للمتاجر.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده مستمر في القيام بعمل أقوى وأكبر وأروع العروض والخصومات المذهلة للغاية اليوم الموافق 14 من شهر أكتوبر في عام 2021 إلى كافة عملاء بنده، كما أن الكثير من الأشخاص ينتظرون تلك العروض التي تتواجد في السوق، حيث تتضمن مقدار واسع من العروض والخصومات على كافة المنتجات الغذائية وأيضًا الغير غذائية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 500 مل من صابون نوعه لايفبوي الخاص باليدين يكون بسعر 22.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الموز الفلبيني أو الإكوادوري يكون 3.95 ريال سعودي.
- 3 أكياس من الطحين نوعها الفاخر الكويتي مقدار كيلو جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.25 ريال سعودي.
- 16 * 38 جرام من البسكويت الأوريو عدد اثنان علبة تكون بسعر 21.95 بدلًا 37 ريال سعودي.
- سعر الكيس من البوب كورن الدجاج أو الناجت من النوع أمريكانا يكون 19.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- 5 كيلو جرام من السكر الناعم نوعه الأسرة عدد اثنان كيس يكون بسعر 24.95 بدلًا من 41.90 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الأرز البسمتي نوعه الشعلان يكون بسعر 32.95 بدلًا من 40.50 ريال سعودي.
- 12 * 1 لتر من لبن طويل الأجل من نادك يكون بسعر 39.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من التفاح الجالا التشيلي الصغير يكون 4.95 ريال سعودي.
- 40 جرام من شرائح التفاح من بومز يكون سعرها 3.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الجمبري المزرعة يكون بسعر 26.95 ريال سعودي.
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