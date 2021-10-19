شوف عروض لولو ماركت Lulu السنوية وخصومات تصل إلى 60% فقط لمدة ثلاثة أيام من lolo السعودية

من داخل فروع لولو lULU ماركت بالمملكة العربية السعودية نقدم لحضراتكم كافة خصومات لولو السعودية على جميع ما يحتاجه المنزل من سلع، أجهزة كهربائية، معدات صيد، معدات وآثاث للحدائق وللمنزل، كما لديهم كل ما تحتاجه السيارة، وغيرها من المنتجات الضرورية للبيت، وحدات إضاءة حديثة ليد LED، كما يتوفر بالماركت عروض خاصة على كافة أنواع الأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات، وكذلك الإكسسوارات والرفايع، وغيرها يمكنكم الإستفادة منه من خلال عروض لولو الأسبوعية عبر موقع ثقفني لجديد عروض السعودية.

عروض لولو Lulu ماركت بالمملكة العربية السعودية

نقدم لحضراتكم أقوى عروض لولو ماركت في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على أسعارالمنتجات الغذائية، ومن بينها: خصم خاص على سعر سمك المولان الكبير للكيلو، وكذلك يتوفر بالماركت خصومات خاصة على أسعار السمك البلطي المحلي للكيلو، وكذلك العرض المميز منهم على سعر السمك الجورماتا من السلمون المدخن، وكذلك الخصم الخاص منهم على سعر لحم العجل المحلي بدون عظم للكيلو.

عروضات لولو lolo KSA هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

تتوفر أيضاً من لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية خصومات تصل إلى 70% على أسعار المنتجات الغذائية والتي من بينها: سعر الروبيان المطبوخ للكيلو، وعلى أسعار قطع الفروج المشكلة من ماركة الذهبي، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر عبوات صدور الدجاج المخلية من ماركة الذهبي المميزة، وكذلك يتوفر لديهم عرض آخر على سعر لحم النعيمي الشاه بالعظم بالكيلو، وكذلك الخصومات الخاصة على أسعار اللحم الجاموسي الهندي للكيلو، وغيره على سعر اللحم البقري الباكستاني بالعظم بالكيلو.

خصومات خاصة وعروض مميزة من هايبر لولو بالمملكة العربية السعودية

نستكمل مع حضراتكم أقوى التخفيضات والتخفيضات على أسعار الحلويات الطازجة، ومن بينها: خصم خاص على سعر كيكة الأوريو الأسبونج الوسط، وغيرهم على سعر الكوكيز باللوز والزبيب بالكيلو، وكذلك الخصم المتميز منهم على سعر البامية المطبوخة بلحم الغنم الشهية، وغيره على سعر الكيلو من كنافة كريمة اللوتس المتميزة المذاق المقرمشة، وعلى سعر الكيلو من كاري كاري لحم البقر، وعلى سعر كيلو دجاج تشوكا الشهي.