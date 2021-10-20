كيفية الغسل عند المرأة في الإسلام .. مفهوم وموجبات الغسل من الجنابة

كيفية الغسل من عند المرأة في الإسلام وموجبات الغسل الكامل من الأسئلة الهامة التي يتم طرحها دائمًا على العلماء من قبل العديد من النساء، ولا سيما أن الغسل له خطوات يجب اتباعها، ومنها ما هو فرض ومنها ما هو مندوب “أي يصح الغسل بدونه”، ولكن يزيد الأجر والثواب عند القيام به، وتعددت الإجابة على السؤال عند العديد من العلماء، حيث بلغت فروض الغسل عند أصحاب المذهبين الحنفي والحنبلي أحد عشر فرضًا، بينما يبلغ عند المالكية خمسة فروض فقط، أما الشافعية فقد اختصروا تلك الفروض فبلغت ثلاثة فقط، إلا أن الفقهاء أجمعوا على أن الغسل لا يصح بدون النية وإزالة النجاسة وتعميم الماء على جميع أجزاء الجسم، ونوضح خلال السطور التالية كيفية الغسل من عند المرأة في الإسلام وموجبات الغسل الكامل وموضوعات أخرى ذات صلة .

مفهوم الغسل لغة وشرعًا

الغسل بصفة عامة له عدة تعريفات، سواء من الناحية اللغوية أو الشرعية والتي جاءت على النحو التالي :

الغسل لغة

هو إفاضة الماء على الجسد وسيلانه مع الدلك .

الغسل شرعًا

هو تعميم الجسم بالماء الطاهر، على أن يتم وصول الماء إلى جميع أجزاء الجسم بنية الطهارة أو رفع الجنابة لأداء الصلوات .

كيفية الغسل من عند المرأة في الإسلام

للغسل خطوات منها ما هو فرض ومنها ما هو مكمل وله أجر، إلا أن تركه لا ينقص الغسل، أما خطوات الغسل المكتمل فهي كالتالي :

عقد النية على رفع الجنابة أو الحدث .

تسمية المرأة قبل الاغتسال بقول “بسم الله الرحمن الرحيم” .

غسل اليدين ثلاث مرات .

غسل الفرج باليد اليسرى للتخلص من المني والأوساخ .

تنظيف اليد اليسرى جيدًا بالماء والصابون .

الوضوء لأداء الصلوات المفروضة .

التأكد من سيلان الماء على جميع أجزاء الجسم، بما في ذلك شعر الرأس مع الدلك ثلاث مرات وسكب الماء عليه ثلاث مرات .

غسل القدمين إما مع الوضوء أو في نهاية الغسل، ويستحب جعل الوضوء في نهاية الاغتسال .

الخطوات السابقة في الغسل تتبع في الاغتسال من الجنابة والحيض على حدٍ سواء .

موجبات الغسل عند المرأة

بعد أن علمنا طريقة الغسل المكتمل، فلابد من توضيح الأسباب التي توجب على المرأة أن تغتسل وهي كالتالي :