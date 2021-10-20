نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 65% في العثيم السعودية اليوم على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عروض أسواق العثيم من أهم العروض التي ينتظرها كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية فتستمر تلك العروض حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 أكتوبر فالمنتجات متوفرة حتى نفاذ الكمية، فإذا كنتم في حاجة لشراء كافة مستلزمات منزلكم فيمنكم في أي وقت التوجه لأقرب فرع من فروع العثيم فجميعهم يعملون على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع ليقدموا أفضل ما لديهم من خدمات.

عروض العثيم السعودية

تقدم العثيم أسعار تنافسية في خلال ذلك الأسبوع بمناسبة فصل الخريف، فتحتوي العروض على مختلف المنتجات الغذائية التي من أهمها الأجبان بمختلف أنواعها مع الأجبان والدواجن والفواكه والخضروات ومختلف أنواع الحلوى، فإذا كنتم في حاجة لتجهيز منزلكم بمختلف المنتجات الغذائية فيمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع العثيم وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من منتجات.

تخفيضات العثيم في المملكة العربية السعودية

يحتوي العرض على مختلف المأكولات التي من أهمها البصل الأحمر وكيلو من التفاح جالا وكيلو من البرتقال فالنسيا وكيلو من الرمان أو شبكة من الثوم، يشمل العرض على كيلو من الليمون الفيتنامي وقطعتان من الجاتو، يشمل العرض أيضاً على زود باوند كيك بنكهة الفانيليا يحتوي العرض على خمسة حبات من فطيرة الشاي مع واحدة هدية، يحتوي العرض على كيس من الزنجبيل المجدي أو بهارات الكبسة السعودية.

عروض أسواق العثيم

يحتوي العرض على خمسة علب من الفاصوليا البيضاء من فيكتو أو ويبي كريم، يشمل العرض على بسكويت صافوري بكريمة الفانيليا مع مناديل مطبخ من ماركة ركس ثمانية رول يحتوي العرض أيضاً على كيلو من الحمص الحب مع خمسة أكياس من كزبرة مطحونة من ماركة مجدي.

يمكن أيضاً الحصول على المقادير التالية مقابل عشرة ريال وهو طبق مكون من 16 حبة من الدوناتس الصغيرة، يشمل العرض على 270 جرام من المعمول ويحتوي أيضاً على 750 جرام من الكعك بالسمسم ويشمل أيضاً على كيلو جرام من التمر خلاصة النخيل من ماركة الذهبي أو ماركة القصيم وغيرهم الكثير من المنتجات الأخرى فقط ما عليكم الآن التوجه لأقرب فرع من فروع العثيم.