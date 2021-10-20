شوف أقوى عروض بنده بمناسبة العيد السنوي في بندة Panda بالمملكة وخصومات تصل إلى 70% بالإضافة إلى هدايا منوعة

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عمر شويل - جدة بأقوى الخصومات والتخفيضات يعرض هايبر بنده Hyper Panda جميع منتجاته من أفضل أنواع السلع بأعلى جودة، وأقل سعر، وخصم يصل إلى 65% فقط لمدة أربعة أيام، والذي يعرض من خلاله كافة أنواع الأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات بأنواعها، كما يتوفر بالماركت تخفيضات أخرى على أسعار السلع الغذائية المتنوعة، كما يوجد داخل عروض بنده خصومات عديدة على أسعار كل ما يخص المطبخ من أدوات، وجميع مستلزمات الأطفال، وغيرها العديد من السلع والمنتجات المميزة، ننقل تفاصيلها عبر موقع ثقفني.

أحدث عروض بنده بصفحة واحدة فقط لمدة أربعة أيام Hyper Panda

تتوفر بجميع فروع هايبر بنده أقوى الخصومات المميزة على أسعار السلع المتنوعة، ومنها: خصم خاص على سعر منتجات دكتور بيكمان، وغيره على سعر منظف المراحيض من جف Jif، وعلى سعر منظف الأرضيات المميز من نفس الماركة، وغيره على سعر البخور الذكي من أي عود، وعلى سعر بيكاربونات الصوديوم من آرم آند هارم، كما بالماركت خصم آخر على سعر البخاخ مبيد جميع الحشرات من ريد Red، وكذلك التخفيض المتميز منهم على سعر منظف جف بالليمون.

عروض هايبر بنده من اليوم وحتى نفاذ الكميات Panda

نستكمل مع حضراتكم تقديم خصومات بنده حتى نفاذ الكميات وخاصة على المنظفات بأنواعها، ومن بينها: خصم خاص على سعر بيكربونات الصوديوم من ماركة آرم آند هارم، وغيرها على سعر السائل المطهر والمعقم من ماركة جينتو Gento، وغيرها على سعر المطهر والمنظف متعدد الإستخدامات من ماركة Gento، وغيره على سعر بف باف بودرة قاتلة للحشرات الزاحفة.

عروض بنده الأسبوعية من داخل مجله بنده وموقع بندة

يتوفر بالموقع خصم 60% على معظم المنظفات الأخرى، ومن ضمنها: خصم بنده المميز على سعر منعم الأقمشة من كمفورت برائحة نواعم الزهور، كما تجدون بالماركت خصم مميز آخر على سعر منظف برسيل باور جل، وكذلك على سعر مسحوق غسيل أومو المركز للغسالات التي تعبأ من الأمام من كمفورت بالعود، كما يتوفر بالفروع خصم خاص على سعر منعم الأقمشة المركز من داوني Downy، وغيره على سعر منعم الأقمشة من داوني بالحجم الكبير.