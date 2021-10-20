لن ترمي زيت القلي المستعمل بعد الآن استخدامات وفوائد لن تتخيليها يقوم البعض بالتخلص من زيت القلي المستعمل بأشكال خاطئة، وتلك الطرق التقليدية قد ينتج عنها أضرار كبيرة لصحة الإنسان، كما قد ينتج عن التخلص الخاطيء من الزيت مشاكل بيئية كبرى ستتفاقم خلال سنوات قادمة، ولذلك سنساعدك في تلك المقالة في التخلص من زيت القلي بالصورة الصحيحة، حيث أن زيت القلي يدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الصابون، ويقوم البعض بشراءه باللتر في مصر، وذلك لإعادة تدويره والمحافظة على البيئة من التضرر في المستقبل.

لن ترمي زيت القلي المستعمل بعد الآن استخدامات وفوائد لن تتخيليها

فيما يلي سنوضح أهم نصائح التخلص من زيت القلي:

لا ترمي زيت القلي المستعمل في البلاعات أو في الحوض، حيث أن الزيوت تعتبر سبب أساسي في تدمير السباكة المنزلية، وذلك بسبب أنها تؤثر بالسلب على المواسير الداخلية وتتسبب في إنسداد الصرف بصورة متكررة، ولذلك قومي بتخزين زيت القلي في زجاجات ولا تتخلصي منها بشكل فوري.

يفضل أن تقومي بتخزين زيت القلي المستعمل في زجاجات قديمة، وبعد تجميع عدد كافي، قومي بالإتصال بإحدى شركات إعادة التدوير، حيث معظم الشركات ترسل مندوب خاص للمنازل من أجل استلام الزيت المستعمل، ويكون ذلك عن طريق شراء لتر الزيت المستعمل من المواطنين بحوالي ثلاثة جنيه مصري.

استخدامات الزيت المستعمل

يدخل الزيت في الكثير من الصناعات وفيما يلي سنوضح بعض منها: