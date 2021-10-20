تعرف على طريقة شحن نقاط لعبة فورت نايت fortnite أجدد إصدار مجاناً

‏يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة شحن النقاط في لعبة Fortnite، والتي تعتبر من أشهر الألعاب الالكترونية التي يحصل عليها ملايين الأشخاص في جميع دول العالم، وتعتبر هذه النقاط مهمة جداً للاستمرار في اللعب والحصول على الإثارة والتشويق، وتساعد هذه النقاط اللاعبين في شراء جميع الأدوات التي يرغبون في الحصول عليها مثل الأسلحة والملابس، والتي تساعدهم في إكمال المهمة والتقدم في اللعبة بشكل أسرع، وسوف ننشر لكم طريقة الحصول عليها بشكل مجاني في آخر إصدار.

‏طريقةشحن النقاط في لعبة Fortnite للإصدار الجديد

‏للحصول على النقاط ‏والاستمتاع بشراء كل ما ترغبون به في لعبة Fortnite يجب على اللاعب:

أن يحصل على بطاقة v bucks من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهذا اللاعب على موقع اللعبة الرسمي.

ويمكن أيضا الحصول على هذه البطاقة عن طريق Paypal وسداد الرسوم إما عن طريق بطاقة الائتمان أو شحن رصيد من خلال المتجر إلكتروني.

‏طريقة شراء النقاط في لعبة Fortnite مجاناً

يجد العديد من اللاعبين صعوبة كبيرة في الحصول على نقاط Fortnite، ولذلك نقدم لهم بعض الطرق المجانية للحصول عليها بدون دفع اشتراك أو رسوم:

حيث يجب على اللاعبين الدخول على موقع لعبة Fortnite الرسمي، وإنشاء حساب لهم على هذا الموقع.

بعد ذلك يجب الدخول على الصفحة الرسمية للموقع.

والضغط على أيقونة v bucks، ثم النقر على إرسال البيانات.

يجب على اللاعبين إدخال كافة البيانات المطلوبة منهم في الأماكن الخاصة بها بشكل صحيح.

وذلك لكي تتم العملية و يحصلون على عدد النقاط المراد الحصول عليها بنجاح.

‏تطبيقات لشحن نقاط Fortnite

يمكن الحصول على نقاط لعبة Fortnite بكل سهولة من خلال مجموعة من التطبيقات توفر هذه الخدمة: