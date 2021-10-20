شوف أقوى عروض لولو ماركت السنوية في المملكة السعودية وخصومات عالية تصل إلى 60%

‏نقدم لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية عروض لولو ماركت السنوية، والتي يقدمها على جميع الأدوات والأجهزة والمنتجات الموجودة بداخله، بما يشمل ذلك الأجهزة الكهربائية، والسلع الغذائية، والأثاث، والمعدات، وغيرها، وجميع لوازم البيت والسيارات، وتعتبر هذه العروض من أقوى العروض الذي يقدمها هذا الماركت، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام فقط، ويجب على الجميع استغلال الفرصة قبل أن تنتهي المدة، وشراء كل ما يلزمهم بأقل الأسعار الممكنة، وتوفير الكثير من الأموال.

‏عروض لولو ماركت في المملكة السعودية

ومن الجدير ذكره أن هذا المتجر له فروع كثيرة داخل المملكة السعودية وبعض الدول الوطن العربي، ويتميز بتقديم العروض المستمرة لإرضاء جميع العملاء، وجذب عدد أكبر لشراء منهم، حيث أنه يوفر كل ما يحتاجه الأشخاص في حياتهم تحت سقف واحد، لتسهيل الأمر على الجميع من الحركة بين المحلات المختلفة، وبالتالي يحصلون على كل ما يرغبون فيه من الملابس وطعام و أدوات ومعدات وأجهزة من مكان واحد فقط، بأقل الأسعار، ويتميز هذا المكان بالحفاظ على صحة العملاء ‏من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها وزارة الصحة للحفاظ على الجميع من فيروس كورونا المنتشر في البلاد.

‏خصومات لولو ماركت السنوية

‏سعر الجبن الشيدر المطبوخة من بينار حجم 500 ملي العبوتين 15.95 ريال سعودي بدلاً من 15.29 ريال.

سعر الجبنة الكيري بالقشطة مربعات للثلاث عبوات 10.95 ريال سعودي بدلاً من 15.75 ريال.

سعر الملوخية من مونتانا حجم 400 جرام أربع عبوات ‏فقط 10 ريال سعودي بدلاً من 21 ريال سعودي.

سعر الخضار المشكل من مونتانا لعدد أربع عبوات 10 ريال سعودي بدلاً من 21 ريال سعودي.

سعر البطاطس المقلية من داري وزن اثنين كيلو رفيعة فقط 8.95 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال سعودي.

سعر الزيتون الأسود للكيلو 15 ريال سعودي بدلاً من 23 ريال سعودي.

تخفيضات لولو ماركت