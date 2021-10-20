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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده بمناسبة المولد النبوي الشريف على الحلويات والمواد الغذائية في المقال التالي
عروض هايبر بنده الآن، هايبر بنده يتوافر في العديد من الدول وموجود في المملكة العربية السعودية، ويوجد له فروع عديدة حيث يوجد في الرياض وجدة والدمام، والعديد من المناطق المختلفة، وتستطيع زيارته والحصول على منتجات ذات جودة عالية بأفضل الأسعار ويمكنك توفير احتياجات المنزل الشهرية من مكان واحد بخصومات وتخفيضات لا مثيل.
عروض بنده اليوم و تخفيضات بنده والأسبوعية على السلع الأساسية والبقالة
عروض بنده اليوم
تتميز اللحوم والمنتجات الغذائية في هايبر بنده بأنها ذات جودة عالية، ويمكن من خلال هذا الهايبر شراء العديد من الأجهزة الكهربائية، ومنتجات العناية بالشعر والبشرة وحفاضات الأطفال والمكسرات والبهارات والمعلبات والعصائر ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات المتعددة المختلفة بأفضل الأسعار على الإطلاق.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع
- عروض هايبر بندة جدة لحم مفروم بقر برازيلي قليلة الشحوم سعر الكيلو منها 26.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم لحم روستو بقري برازيلي بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة كفته برازيلي بقري سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده لبنة داري تركية سعر الكيلو 16.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع كيلو سمك قاروص حجمه من 800 إلى 1400 جرام سعره 18.5 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده طبق بيض فقيه 30 قطعة يبلغ سعره 12.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة جمبري حجم كيلو سعره يبلغ 20 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية كيك شوكولاتة متنوعة من جالاكسي 30 جرام خمس قطع يبلغ سعره 9.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي نقانق دجاج أمريكانا 10 قطع حجم العبوة 340 جرام سعر 4 حبات 9.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده شعيرية سريعة التحضير اندومي سعر العلبتين 9.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم ملح طعام ساسا حجم العبوة 750 جرام سعره 6 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده سمن المراعي حجم العبوة 800 جرام سعره 27.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر مناديل اونو للوجه حجم العبوة 180 مناديل سعره 31 ريال سعودي.
- عروض بنده الاسبوعيه أرز بنجابي الشعلان 10 كيلو سعره 57.95 ريال سعودي.
- هايبر بندة عروض مايونيز حجم العبوة 946 مل سعره 10.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة اليوم أرز بسمتي الشعلان 5 كيلو سعره 28.95 ريال سعودي.
- بطاقة بنده توفير أكياس شاي 300 كيس شاي الربيع المذاق الأصلي يبلغ سعرها 26.95 ريال سعودي.
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