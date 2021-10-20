شوف عروض بنده panda السعودية اليوم وتخفيضات hyper panda على أسعار المنتجات والسلع

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عمر شويل - جدة عروض بنده panda السعودية اليوم وتخفيضات وخصومات حصرية على أسعار السلع المتنوعة والأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية من hyper panda، وتضم عروض وتخفيضات هايبر بنده لهذا الأسبوع منتجات زيت الزيتون البكر عالي الجودة، كما تضم العروض أيضًا الخصومات على أسعار اللحوم المجمدة والدجاج المجمد بأقل الأسعار لتتناسب مع إحتياجات مختلف الفئات وذلك بإعتبارها من الوجبات السريعة المفضلة للجميع، ويمكنكم التعرف على أقوى عروض أسعار من شركة بندة السعودية أكبر شركات البيع بالتجزئة، وطلب المنتجات من خلال موقع بنده أون لاين، لتصلك فور طلبها، هذه العروض متوفرة بجميع الفروع وبمختلف مناطق السعودية بدايةً من اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 26 أكتوبر 2021.

عروض بنده panda السعودية اليوم

نعرض لكم أفضل منتجات زيت الزيتون البكر الممتاز، الذي يتمتع بنكهة مميزة ومذاق رائع، وذلك بعد أن أصبح من أساسيات الطهي في المطبخ السعودي وذلك لما يتمتع به من فوائد مذهلة للصحة العامة للجسم، وبإعتبار الزيتون من الثمار المباركة والتي تحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، التي تقوي الجهاز المناعي بالجسم، فهو يساعد على تقليل معدل الكولسترول في الجسم مما يجعله أحد المكونات الأساسية لأنظمة الرجيم المختلفة فهو يساعد على إنقاص الوزن ولذلك يعتمد عليه المواطنين السعوديين في عملية الطهي وإعداد الطعام.

500 مل زيت زيتون البكر من الراقي فاخر بسعر خاص 11.95 بدلًا من 19.75 ريال سعودي لفترة محدودة.

عرض 2 حبة × 250 مل زيت زيتون بكر من السوسن بسعر مميز 11.95 بدلًا من 21.50 ريال سعودي.

عرض على زيت زيتون عضوي 250 مل من رحمه بسعر خاص 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

خصم خاص على عبوة 800 مل زيت زيتون من ساسو بسعر 34.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

بمناسبة الذكرى السنوية لإفتتاح أقوى متاجر السعودية هايبر بنده للبيع بالتجزئة بأقل الأسعار، تعلن سلسلة متاجر بنده السعودية عن خصم 50% على كافة المقاضي الشهرية، ولذلك تمتع بشراء منتجاتك المفضلة بنصف الثمن فقط من بنده panda وذلك للأسبوع الرابع على التوالي حصريًا، تضم العروض:

5 كيلو أرز سيلا بسمتي من أبو كاس بسعر 27.95 فقط بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

4 حبات لحم تونا المواسم خفيف 95 جرام للحبة بسعر 9.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.

2 حبة سميد زين 800 جرام بسعر 7 ريال بدلًا من 15.90 ريال سعودي.

لمحبي المكسرات 2 كيس لوز جامبو بايارا 400 جرام بسعر خاص 44.95 بدلًا من 71.90 ريال سعودي.

جمعنا لكم أقوى عروض السلع الغذائية من هايبر بنده، ونتابع معكم كل ما هو جديد في أخبار العروض في السعودية بشكل يومي وأسبوعي متجدد، تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول أقوى العروض بأقل الأسعار.