شوف أقوى عروض العثيم على جميع مختلف أنواع الأجهزة بخصومات هائلة لن تجدها في أي مكان لا تفوتها ALOthaim

عروض العثيم تقدم أقوى عروضها على التوالي بخصومات وأسعار مذهلة في مجلتها الخاصة التي تقوم بعرضها كل أسبوع. لذلك حرصاً منا على جميع العملاء نقدم لكم في هذا المقال جميع العروض الخاصة بالأجهزة بجميع أنواعها في هذا المقال. كما نقدم لكم في هذا المقال خصومات وتخفيضات العثيم الكبرى على الأجهزة الإلكترونية، والكهربائية، والمنزلية وغيرها الكثير لا تفوتها.

أقوى عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية بخصومات هائلة لن تجدها في أي مكان لا تفوتها ALOthaim

تقدم العثيم مول أقوى الأسعار على مختلف أنواع الأجهزة كالهواتف الذكية، والشاشات الإلكترونية، وأجهزة التاب بأسعار من الأخر لا تفوتها تحت شعار أقوى العروض وتوفير أكثر.

اشتري شاشة امبيكس سمارت ، مقاس شاشة العرض الخاصة بها 55 بوصة، ونوعها ليد. كما يتميز بأنه تلفزيون ذكي، بدقة عالية الوضوح الترا اتش دي 4K. بسعر 1499 ريال سعودي.

سماعة ميكرو ديجيت بلوتوث، بسعر 119 ريال سعودي.

استمتع بفرصة الحصول على سعر مميز على جوال لافا واي 40، بشاشة مقاسها 5 بوصة. كما يحتوي على رامات 3 جيجا بايت، أما ذاكرة التخزين العشوائي مساحتها 32 جيجا بايت. بالإضافة لبطارية 2500 مللي أمبير، ويعمل بنظام أندرويد، ومدعم بشبكة 4G. بسعر 269 ريال سعودي.

احصل على تابلت لينوفو ام 10، بشاشة مقاسها 10 بوصة، وشبكة 4G. كما يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد، وسعة الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت. أما سعة الذاكرة الخارجية 2 جيجا بايت، وبطارية سعتها 4850 مللي أمبير. بسعر 599 ريال سعودي.

عروض العثيم مول القوية على الأجهزة الكهربائية من الأخر

لمن يبحثون عن أفضل أنواع من المقلاة نقدم لكم مقلاة هوائية اي تي سي، سعتها 5.5 لتر، بسعر 199 ريال سعودي.

اشتري قدر امجوي كهربائي، سعة القدر 6 لتر، بسعر 179 ريال سعودي.

احصل على صانع طعام جيباس، متعدد الاستخدامات 4 في 1، بسعر 119 ريال سعودي.

لصنع ألذ ساندوتش، اشتري صانعة ساندوتش ماركة كولين، بسعر 79 ريال سعودي.

ALOthaim Mall Offers وتخفيضاته المذهلة على الأجهزة المنزلية والمفروشات وغيرها الكثير

طقم طبخ هوم اواي، الطقم يتكون من 8 قطع، بسعر 110 ريال سعودي.

احصل على طقم مقلاة رويال فورد، يتكون من 2 حبة، بسعر 45 ريال مع هدية مجانية مقدمة عليه.

مساحة أرضيات ماجيك موب، للحبة بسعر 45 ريال سعودي.