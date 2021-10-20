نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق فاعليات موسم الرياض 2021 اليوم واسعار تذاكر حضور فاعليات موسم الرياض 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من قلب الحدث تنطلق الآن فاعيات Riyadh season بدورته الثانية لعام 2021، والتي تضم باقة كبيرة من أهم صور الإحتفال العالمية، تبدأ اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والموافق الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات العربية، كما يوافق التوقيت الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت الجزائر، والساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت جرنتش، وننقل لحضراتكم هذا لمن يهتم بحضور المهرجان من أي من سكان الدول العربية السابق ذكرها أو غيرهم، وإليكم تفاصيل فاعليات المهرجان.

تفاصيل فاعليات الإحتفال بموسم الرياض 2021 اليوم

قد انطلقت الفاعليات الأولى من Riyadh season 2020 في العام الماضي، وها هي تنطلق مجدداً من مدينة الرياض للمرة الثانية بشكل أقوى وأشمل تحت شعار “تخيل أكثر”، حيث تشمل الفاعليات العديد من العروض الترفيهية الشاملة لأكثر من 350 حفلا مسرحياً، وغيرها العديد من الحفلات الغنائية المحلية والعالمية، كما يشمل العديد من الفاعليات الرياضية، والثقافية، والترفيهية.

جدول فاعليات موسم الرياض الثاني 2021

كما هو موضح بالصورة السابقة يمكنكم معرفة الأماكن التي تقام بها فاعليات موسم الرياض لهذا العام كاملة، حيث تستمر الإحتفالات من يوم 20 أكتوبر وحتى يوم 29 أكتوبر أي لمدة عشرة أيام كاملة، في الأماكن التالية من مدينة الرياض:

Riyadh season EXPO

Compart field

تصفح

نبض الرياض

أواسيس Oasis

قرية زمان

العاذرية

شجرة السلام

المربع

وغيرها العديد من الأماكن المميزة بمدينة الرياض

جدول مواعيد فاعليات الموسم الثاني لإحتفاليات مهرجان الرياض السنوي

تبدأ فاعليات مهرجان Riyadh season بدورته الثانية بالمسيرة الإفتتاحية، يليها حفله غنائية، وفي اليوم الثاني من الإحتفال والذي يوافق 21 من شهر أكتوبر الجاري تنطلق البوليفارد وهي تضم عدداً كبيراً من المناطق الترفيهية، ويليها عروض الـ WWE لمصارعة المحترفين الحرة، ومن ثم إنطلاق واجهة الرياض rUSH، وكذلك MBC the house of talent، وبعدها عرض الكريستال مييز، وكذلك انطلاق عرض الكوبباكت فيلد، ويليهم في اليوم التالي انطلاق المربع، وكذلك تجربة المسامير الشهيرة، انطلاق ونتر وندرلاند العالمية، كما يوجد بعد ذلك مسرحية سلام مربع، وغيرهم العديد من الفاعليات الهامة للموسم.