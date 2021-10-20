شوف عروض جرير اون لاين jarir بخصم يصل إلى 40% من مكتبات جرير السعودية jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير اون لاين jarir تضم العديد من الأجهزة الإلكترونية بأرخص سعر في المملكة من شركة جرير للتسويق بخصم يصل إلى 40% على موقع مكتبات جرير السعودية jarirbookstore ، حيث يوجد على الموقع الرسمي أعداد كبيرة من المنتجات ما بين عروض جرير للجوالات ، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى المعروضات الأساسية من الكتب والأدوات المكتبية.

عروض جرير اون لاين jarir بخصم يصل إلى 40% من مكتبات جرير السعودية jarirbookstore

عروض مكتبة جرير يوجد بها أكثر من عرض على الإلكترونيات من الشاشات وأجهزة العرض، وأيضًا أجهزة جرير لابتوب والتابلت، بالإضافة إلى الساعات الذكية، وهذا كله بخصم فوري لفترة محدودة يصل إلى 40% على موقع جرير الرسمي الخاص بالمملكة العربية السعودية.

عروض جرير

تعد أجهزة جرير ايباد من المعروضات الهامة على الموقع، بجانب أجهزة لابتوب جرير المميزة بمواصفاتها العالية، حيث شملت الأسعار تخفيضًا كبيرًا على اللاب توب من هواوي huawei ، و ابل apple ، و مايكروسوفت microsoft ، والذي يصل إلى 40% على أجهزة اللاب توب، وأيضًا 12% على أجهزة الكومبيوتر اللوحي مثل أجهزة الأيباد والتابلت، ومتاح حاليًا خدمة تقسيط جرير عل كل المعروضات في الفروع وعلى الموقع كذلك.

جرير

تشمل الخصومات التالية أسعار شاشات جرير السعودية بخصم يصل إلى 31%، كما يوجد خصومات حتى 22% على أجهزة العرض البروجيكتور بأنواع متنوعة، حيث تضم التخفيضات أجهزة سامسونج samsung و بينكيو benq التي هي من الشركات المميزة في مجال التكنولوجيا.

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الساعات الذكية من ابل تحتل نسبة كبيرة من المبيعات داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا تحرص على توفيرها كافة متاجر السعودية التي تشمل معروضاتها على الأجهزة الذكية، حيث أن ساعات ابل ترضي كافة الأذواق، فهي تتوفر في تخفيضات جرير بألوان متعددة مثل الأبيض، والأحمر، والأسود، والوردي، والأزرق، وكما هو موضح في التالي.

سردنا لكم أحدث الخصومات على أجهزة جرير سامسونج ، وهواوي، وابل، بأرخص الأسعار المقدمة بخصم يصل إلى 40%، وهذا على الشاشات، واللابتوب، والأيباد، وأجهزة العرض، والساعات الذكية، حيث جاء هذا ضمن ما نقدمه يوميًا من خصومات وتخفيضات على الجوالات والأجهزة المنزلية.