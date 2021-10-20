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عمر شويل - جدة طريقة عمل المعمول السعودي بالعجوة، تهتم الكثير من الأمهات إلى تجهيز أشهى الأكلات والمعجنات والحلويات فى المنزل حتى تقدمها لأطفالها وخاصة مع قدوم الأعياد والمناسبات وخاصة أن الأطفال في هذا الوقت يحتاجون إلى وجبات إفطار مع بدأ الدراسة، لهذا تحاول الكثير من الأمهات إلى تجهيز أشهى الحلويات حيث يمكنك عمل المعمول السعودي في المنزل بمكونات خطوات بسيطة، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل المعمول السعودي

مكونات، ثلاث أكواب من الدقيق نصف كوب سمنه وقليل من الفانيليا و 2 حبة بيض ونصف كوب زبدة وملعقة بيكنج بودر نصف ملعقة من الحبهان المطحون ونصف كوب سكر باودر وعجوة وقليل من الملح وماء زهر.

طريقة تحضير المعمول السعودي

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء ونضع في السكر والزبدة والسمنه وتخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس لمدة عشر دقائق ثم نبدأ بوضع البيض والفانيليا والحبهان وتخلط جيداً.

بعد ذلك نقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه الدقيق والبيكنج باودر والملح وتقلب ثم نبدأ بإضافة خليط الزبدة ونضع مع الظهر مع العجوة ونبدأ بتشكيل المعمول على هيئة كرات صغيرة.

في الخطوة التالية نقوم بتشكيل العجين في قالب المعمول ونقوم بحشو بالعجوة ثم نقوم بتجهيز صينية ونضع فيها القليل من استني ونبدأ بوضع المعمول.

بعد ذلك نبدأ بتسخين الفرن لمدة عشر دقائق ثم نقوم بوضع المعمول على نار متوسطة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم نقوم بإخراج ويوضع في وعاء وبعد أن يبرد نقوم بتغطيته، وبعد ذلك يمكن تقديمه للأطفال بجانب الحليب أو العصائر الطبيعية ويمكن تناوله على وجبة الإفطار أو العشاء أو في أي وقت ويتم حفظه في وعاء مغلق داخل كيس بلاستيك للاحتفاظ به لأطول فترة ممكن وبالهناء والشفاء.