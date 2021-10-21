نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض مهرجان عروض العثيم الجديدة على السلع الغذائية في المقال التالي

عروض العثيم على البقالة والمقاضي الأسبوعية والشهرية بأقل الأسعار تحت عنوان أقوى العروض. حيث تقدم أسواق العثيم المزيد من التخفيضات على بضائعها المعروضة في أكثر من مائتي فرع منتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية. كي توفر ما يحتاجه أبناء الشعب السعودي والمقيمين من المأكولات والأجهزة المنزلية والملابس بالإضافة إلى العروض الممتازة على منتجات العناية بالبشرة. ومن حين لآخر تقوم المجموعة بإقامة مسابقات بجوائز قيمة جدا لجذب المزيد من العملاء. عروض العثيم على البقالة احصل على زجاجة من زيت زيتون هالي سعة ٧٥٠ كل مزيج متبقي مقابل ١٠.٥ ريال بدلا من ١٥.٩٥ ريال.

اشتري عبوة سعة ٢.٤ لتر من زيت أبو فهد للطبخ والقلي مقابل ٢٢.٥٠ ريال بدلا من ٢٤.٩٥ ريال.

وفر حتى ٤ ريالات عند شراءك كرتون مياه هالي ٤٠ عبوة ٢٠٠ مللي بسعر ١٠.٩٥ ريال بدلا من ١٤.٩٩ ريال.

اصنعي كيك الفراولة اللذيذ من خليط كيك هالي بالفراولة عبوة ٥٠٠ جرام مقابل ٥.٥ ريال بدلا من ٨ ريالات.

مناديل وجه ركس سوفت ١٠ عبوات تحتوي الواحدة على ٢٠٠ منديل فقط بسعر ٢٠.٩٥ ريال بدلا من ٢٥.٩٥ ريال. صابون بودرة ركس ٧.٥ كيلو جرام بسعر ٣٤.٩٥ ريال بدلا من ٤٣.٩٥ ريال بخصم مالي قدره ٩ ريالات.

استمتع بخصم بقيمة ٢١.٥ ريال عند شراءك أرز هالي سيلا بسمتي وزن ١٠ كيلو جرام بسعر ٤٩.٩٥ ريال بدلا من ٧١.٢٥ ريال.

احصل على خصم بقيمة ٨.٨ ريال عندما تشتري كيس وزن ١٠ كيلو من أرزن جودان مزة مقابل ٢٧.٩٥ ريال بدلا من ٣٦.٧٥ ريال. اشتري كيلو من زيتون فورد جايت أخضر ماموث مقابل ٢٣.٩٥ ريال.

احصل على كيلو من زيتون سما أسباني أسود جامبو بسعر ١٢.٩٥ ريال.

جبن دومتي دوبل كريم أو دمياطي أو فيتا وزن العلبة كيلو جرام مقابل ١٤.٥ ريال.

كيلو من لحم الخروف البربري بالعظم مقابل ٥٤.٩٥ ريال.

لحم رفيدي بالعظم بسعر ٥٣.٩٥ ريال للكيلو.

جبن فيكتو قريش سعر الكيلو ١٤.٩٥ ريال.

حلاوة حلواني سادة سعر الكيلو ٨.٩٥ ريال.

كيلو خلطة زبدة فيكتو إماراتي بسعر ٦.٩٥ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى العروض مهرجان عروض العثيم الجديدة على السلع الغذائية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى العروض مهرجان عروض العثيم الجديدة على السلع الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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