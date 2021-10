شوف خصومات 60% في اكسترا السعودية اليوم على الهواتف المحمول

تعتبر اكسترا من الشركات المساهمة في السوق السعودي فاستطاع الشركة أن تبيع كافة المستلزمات التي يحتاج إليها كل منزل والتي من أهمها كافة الإلكترونيات، فتوفر اكسترا إلى عملائها كافة أنواع هواتف المحمول من كافة الماركات التي من أهمها أوبو وأيفون وغيرهم الكثير من الأنواع وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف المحمول التي يتوفر عليها العرض من قبل اكسترا.

عروض اكسترا السعودية على هواتف المحمول

تقدم اكسترا إلى جميع عملائها عرض على جميع أنواع الهواتف المحمول وإليكم في السطور الآتية أهم الهواتف التي يتوفر العرض عليها:

يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 12 برو و5 جي ومتوفر بمساحة تصل إلى 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.

توفر اكسترا عرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5 جي مع مساحة تصل إلى 128 جيجا بايت.

عرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي، كما أنه متوفر بمساحة 64 جيجا بايت وذلك الهاتف متوفر باللون البنفسجي.

تحتوي العروض على هاتف سامسونج جالكسي 10 سي مع مساحة 256 جيجا بايت.

تضم العروض على هاتف لينوفر كيه 12، 4 جي مع مساحة تصل إلى 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الرمادي.

يوافر العرض هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي مع مساحة تصل إلى 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الفضي.

هاتف آبل أيفون 11، 4 جي مع مساحة تصل إلى 128 جيجا بايت وذلك الهاتف متوفر بالإصدار الجديد.

عروض اكسترا السعودية اليوم في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض على آبل وصلة تحويل يو اس بي إلى في جي ايه Apple USB to VGA Multiport Adapter، ابل ايباد اير 2 غطاء جلدي Apple Ipad Air Smart Case Leather، ميكروسوفت لاسلكي جهاز عارض Microsoft Wireless Display Adapter، موشي غطاء ايباد اير Moshi Versa Covers For Ipad Air، تيكانو تيك حقيبة لابتوب ظهر Tucano Tech You Laptop BackPack.

عروض اكسترا السعودية

إذا كنتم في حاجة للحصول على أفضل العروض من اكسترا فعليكم سرعة التوجه إلى أقرب فرع من فروع اكسترا وستحصلون على كل ما ترغبون في الحصول عليه من هاتف جديد أو مستلزمات الهاتف.