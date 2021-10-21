نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض جرير السنوية Garir على الإلكترونيات بأنواعها وخصم يصل إلى 65% في المقال التالي

عمر شويل - جدة من داخل موقع جرير بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم آخر عروض جرير الأسبوعية على الإلكترونيات الحديثة بأنواعها، حيث تنتشر فروع مكتبات جرير بجميع دول الخليج العربي، واليوم سوف نحدثكم عن أحدث عروضهم على الجوالات وغيرها بالمملكة، ومنها: عروض أخرى على التكييفات تصل إلى 60% بمناسبة نهاية فصل الصيف، وغيرها على أسعار الشاشات الكهربائية، وعلى أسعار الجوالات، وغيرها من الخصومات الأخرى، وسوف نقدم لكم اليوم تفاصيل خصوماتهم الخاصة.

عروض جرير الأسبوعية Garir store بخصومات تصل إلى 60%

يتوفر بالماركت خصومات خاصة على أسعار: جوال سامسونج جالاكسي Sumsung galaxy S20 FI بسعة 128 جيجا بايت باللون الأحمر السحابي، وغيره على سعر هاتف سامسونج جالاكسي Sumsung galaxy S20 FI بسعة 128 جيجابايت وسرعة 8 جيجابايت رام بخصم 25%، وغيرها خصم آخر على سعر هاتف سامسونج جالكسي Sumsung galaxy S20 FE بنفس السعة بلونه اللافندر السحابي، وغيره خصم مميز على سعر شاشة الألعاب من بينكو binco EX320R LED، وتردد 144هرتز.

خصومات وتخفيضات مميزة على أسعار الإلكترونيات من مكتبات جرير

يتوفر أيضاً بجميع فروع مكتبات جرير Garir بالسعودية عروض خاصة على أسعار: شاشة الألعاب المميزة من بينكو Binco EW370 و31.5 بوصة، الترا اتش دي، وكذلك خصم خاص على سعر أيباد برو من آبل Apple 2020 كمبيوتر لوحي بدعم شبكة الجيل الرابع، وغيره خصم مميز على سعر الشاشة السمارت من ماركة سكايوورث بـ 65 بوصة، وبدقة ألترا اتش دي دي ال دي، وغيره خصم خاص على سعر جوال سامسونج جالاكسي Sumsung Galaxy 20 Fe بسعة 128 جيجابايت باللون النعناعي السحابي.

عروضات خاصة حتى نفاذ الكميات من جرير Garir Store

تتوفر العديد من التخفيضات الأخرى من مكتبات جرير على أسعار: بينكو زوي اكس ال 24.5 بوصة بدقة 1080 بيكسل للشاشة، وغيرها على سعر كمبيوتر اسوس زين بوك دو أكمام مع قلم من الاستانليس ستيل UX482EG بتوفير 500 ريال سعودي، كما يوفر هذا الأسبوع خصم آخر منهم على سعر سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا بسعة 256 جيجابايت، ورامات 12 جيجابايت، كما يتوفر أيضاً تخفيض آخر على سعر جوال جالكسي فضي اللون فانتوم.

عروضات مكتبة جرير Garir بالسعودية مع هدايا مميزة للجميع

من داخل مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية نقدم لحضراتكم أيضاً: خصومات خاصة منهم على أسعار جميع أنواع الأحذية والشنط ذات الماركات العالمية، ومنها: شنطة أديداس أوريجينالز كلاسيك حقسبة ظهر مونتي أرلين، كما يوجد بالعرض خصم آخر على سعر حقيبة ظهر نادي برشلونة المميزة والمناسبة لجهاز 15 بوصة باللون الكستنائي الأزرق، كما يتوفر بالعروض خصم مميز على سعر حقيبة الظهر ذات الطابع الخاص من أديداس أوريجيناس كلاسيك ذات الطابع الخاص بلون زهور الخشخاش، وغيرها على سعر ريبوك كلاسكيكس كور حقيبة ظهر سوداء، وكذلك التخفيض الخاص منهم على سعر حقيبة الظهر باللونين الأبيض والأسود لنادي ريال مدريد.

عروض جرير Garir بمدن المملكة العربية السعودية اليوم

من داخل مكتبات جرير بالسعودية نقدم لكم أفضل عروضهم اليوم على الشاشات الذكية، والأجهزة الكهربائية، ومن بينها: خصم خاص على سعر شاشة إل جي 55 بوصة بدقة الفور كيه، الترا اتش دي ال دي، وكذلك الخصم الخاص منهم على سعر هاتف سامسونج المميز 65 بوصة وبدقة 4k.