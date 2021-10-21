شوف أحدث عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات 50% ضمن معروضات العثيم بمجلة الأسبوعية

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عروض عثيم الأسبوعية يقدم لكم أقوى معارض العثيم السعودية الكثير من الخصومات والتخفيضات المميزة على كافة معروضات ومنتجات التي يحتاج لها الجميع من مأكولات وأجهزة ومفروشات وأغذية بكافة أنواعها يوفر العثيم كل تلك الاحتياجات بأسعار مخفضة ويقدم عروض أيضا كبرى أسبوعية تصل إلى 50% وتكون متوفرة عروض العثيم في كل معارض المنتشرة أرجاء المملكة وخارجها، وسنعرض لكم خصومات كبرى من عثيم الأسبوعية بعروض وتوفير أقوى من كل الخصومات السابقة فتابعوا معنا مجلة عروض عثيم بخصومات من 30% إلى 50%. عروض عثيم الأسبوعية تخفيضات 50% عروض عثيم بخصم 53% على 2 كيس لكل عميل من صابون تايد بودرة مركز كيس بحجم 5 كيلو جرام بسعر 34 ريال سعودي. عرض العثيم على زيت شمس دوار زجاجة بحجم 2 لتر وزجاجة أخرى بحجم لتر ونصف اللتر، العرض متوفر بكمية محدودة لكل عميل 3 حبات من عرض فقط، بخصم 35% عن السعر الأصلي بسعر 25 ريال سعودي. خصم قوي على عبوات كراتين دجاج ساديا، عبوة تحتوي على 10 قطع من دجاج بوزن كيلو جرام الحبة الواحدة، جاءت في العثيم بتخفيض 20% عن سعر أصلي، لكل عمل 2 كرتونة فقط بسعر 123 ريال سعودي. لمحبي التونة قطع العثيم عليها عرض من تونة جرين فارمز وزن الحبة 170 جرام بالعرض اشتري 3 حبات بسعر 12 ريال سعودي ووفر 30% عن سعر خارج العرض، والكمية مفتوحة لعملاء العثيم مول. متوفر في العثيم ماركت خصومات مختلفة الأسعار ولكنها مخفضة الأسبوع الحالى على مستلزمات الشخصية المتعددة فيوجد خصم على شامبو هيربال وزن 400 ملئ للحبة بسعر 10 ريال سعودي، شامبو هيد آند شولدز 600 ملي بسعر مخفض 50% بنحو 17 ريال سعودي فقط. عروض عثيم الأسبوعية للأجهزة الكهربائية قدر ضغط امجوي كهربائي كبير الحجم بسعة 6 لتر، مناسب للعزومات بسعر 179 ريال سعودي في العثيم السعودية اليوم.

مقلاه هوائية رائعة ومميزة في العثيم بسعر 200 ريال سعودي، من ماركة أي تي سي، كبيرة الحجم لونها أسود لامع.

عروض العثيم على مكيروويف كيون بسعة داخلية كبيرة 38 لتر، بسعر 190 ريال سعودي.

خصومات العثيم على صانعة ساندوتشات سريعة من كولين مثالية لتحضير ساندوتشات العمل أو المدارس، بحجم متوسط بسعر 79 ريال سعودي.

العثيم يقدم طقم الإفطار السريع المثالي من كوين الطقم متكامل من تويستر وصانعة القهوة والاكسبرسو بسعر 170 ريال سعودي.

شواية فورية باربكيو كبيرة الحجم يمكن تحضير المشويات عليها بسرعة ودون جهد في العثيم اليوم بسعر 30 ريال سعودي فقط. الوسوم عمر شويل - جدة أحدث عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات 50% ضمن معروضات العثيم بمجلة الأسبوعية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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