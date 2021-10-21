نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم في السعودية بخصومات هايبر بنده hyper panda حتى 50% لمدة أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم في السعودية تأتي بخصومات حتى 50% على أسعار المنتجات، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية ال 43 في هايبر بنده hyper panda، ونعرض لكم أفضل عروض اللحوم، الدواجن، الأسماك، ووفرة من الأغذية الواردة في مجلة التخفيضات الأسبوعية، السارية من يوم 20 أكتوبر 2021 وحتى يوم 26 أكتوبر، بحيث تظل الأسعار المخفضة على المنتجات الغذائية وغيرها لمدة أسبوع كامل.

عروض بنده اليوم

لا تفوتكم الخصومات الكبرى على أسعار اللحوم في عروض بنده المستمرة لمدة أسبوع، حيث تضمن لكم إيجاد كافة أنواع اللحوم التي تدخل في تحضير أشهى الوصفات مثل الستيك، الإسكالوب، وأيضًا نقدم لكم لحم بقري برازيلي قليل الدهون؛ لتتناسب مع من يتبعون نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن، وتتواجد عروض اللحوم في فروع محددة من هايبر بندة.

1 كجم مكعبات لحم بقري برازيلي قليل الشحم، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

ستروجانوف بقري برازيلي، سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

1 كجم ستيك بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

عروض أسبوع الدجاج الأن في هايبر بنده hyper panda بأرخص الأسعار، وتتنوع بين قطع الدجاج أو الدجاج الكامل، ولمن يبحثون عن حلول سريعة لإعداد الطعام تقدم لكم بنده شاورما الدجاج الجاهزة على الطهي فقط، وأيضًا توفيرًا للوقت المستغرق في تتبيل الدجاج وتركه حتى يتشبع بنكهة التتبيلة نقدم لكم قطع الدجاج المتبلة بالفلفل والليمون.

دجاج طيبة وزن 1000 جرام، بسعر 13.25 ريال سعودي بدلًا من 16.25 ريال سعودي.

شاورما دجاج من طيبة، وزن 400 جرام، بسعر 11.75 ريال سعودي بدلًا من 14.25 ريال سعودي.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

تضمنت الصفحة الرئيسية في نشرة عروض بنده السعودية عدد من المنتجات الغذائية، مستلزمات التنظيف، مستلزمات العناية بالأطفال، لتكون بذلك قدمت لنا كافة مستلزمات المنزل في التخفيضات الأسبوعية السارية في جميع فروع بندة بالمملكة العربية السعودية، وإليكم أسعار المنتجات.

عبوة عسل طبيعي من الشفاء، وزن 1 كجم، بسعر 37.95 ريال سعودي بدلًا من 71.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده السعودية

أقوى التخفيضات على المأكولات البحرية في أسبوع الأسماك في هايبر بنده، فيوجد أنواع عديدة من الجمبري وأيضًا روبيان.

جمبري 60/70 سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

جمبري بحر 20/30 سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي بدلًا من 86.95 ريال سعودي.

روبيان للطبخ من أسماك، وزن 1 كجم، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 47.50 ريال سعودي.

هايبر بنده عروض

أنواع عديدة من الزيوت متاحة في هايبر بندة مثل زيت دوار الشمس وأيضًا زيت الزيتون المستخدم في إعداد العديد من الأطعمة؛ نظرًا لكونه صحي أكثر من الزيوت الأخرى، وكذلك يُضاف إليه بضعة توابل ويستخدم في تتبيل اللحوم والدواجن، أو يُمكن إضافة القليل منه إلى الأجبان.