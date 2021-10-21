شوف خصومات هايبر بنده حتى 50% على جميع احتياجاتكم بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 للهايبر

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خصومات هايبر بنده، هايبر بنده يقدم عروض على جميع منتجاته بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 فمازالت عروض هايبر بنده مستمرة، يمكنكم الآن التسوق لجميع احتياجاتكم المنزلية من هايبر بنده بخصومات تصل حتى 50% مع أقوى العروض الحصرية في معارض بنده لا تفوتوها، كما تسري العروض من يوم الأربعاء 14 ربيع الأول وحتى يوم الثلاثاء 20 ربيع الأول 1443 هـ أو حتى نفاد الكمية. خصومات هايبر بنده حتى 50% احصل على عرض هايبر بنده السعودية على رمان مصري سعر الكيلو 2.5 ريال سعودي، بدلاً من 5.95 ريال سعودي، ويُعتبر الرمان أحد أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، ولذلك فإن تناولك له أو شرب عصيره الطبيعي يقدم لك العديد من الفوائد ومنها: يعمل الرمان على تعزيز صحة الفم والأسنان. كما أنه جيد لصحة القلب. يساهم في الوقاية من السرطان. أيضا يساهم في الوقاية من فقر الدم. كما يعمل على المساهمة في تعزيز نضارة البشرة. لا تفوت عرض بنده على معجون طماطم السعودية (8 × 135 جرام) عدد 2 حبه بسعر 25 ريال سعودي قبل الخصم، أما السعر بعد الخصم هو 16.95 ريال سعودي، ولمعجون الطماطم عدد من الفوائد ومنها: يعمل على الوقاية من السرطان، فإن معجون الطماطم يساعد على الوقاية من السرطان، وذلك بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، والتي تعمل على مكافحة الشوارد الحرة والتي تسبب هذا المرض الخبيث. كما أن معجون الطماطم مفيدة لصحة القلب. أيضا معجون الطماطم غني بالفيتامينات والمعادن. يعمل معجون الطماطم على تقوية النظر. كما يسهل عملية الهضم. وكما تعودنا بأن لكل شيء مميزات وفوائد فأيضا هناك سلبيات وأضرار فهي نتعرف على أضرار معجون الطماطم: برغم عدد الفوائد التي يقدمها معجون الطماطم للمحافظة على صحة الجهاز الهضمي، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب الإصابة بحموضة المعدة، وهذا لاحتوائه على حمض الماليك وحمض الستريك. كما يسبب الحساسية فيحظر على مرضى الحساسية تناول معجون الطماطم. وذلك لاحتوائه على مركب الهيستامين والذي قد يؤدي إلى تضاعف الأعراض. والتي تتمثل في الطفح الجلدي وتورم اللسان وتهيج الحلق. أيضا يؤدي الإفراط في تناوله إلى الإصابة بحصوات الكلى. من المعروف أن الطماطم ومشتقاتها تعمل على الإصابة بالتهاب المفاصل وذلك في حاله الإفراط في تناولها. الوسوم عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده حتى 50% على جميع احتياجاتكم بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 للهايبر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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