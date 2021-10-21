نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ماركت اليوم othaim وتخفيضات أسواق العثيم على الأغذية ومستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى العروض وتوفير أكثر في عروض العثيم السعودية، وفرصة رائعة لمن يريد شراء المقاضي الشهرية من أغذية وغيرها من المستلزمات المنزلية، ما عليك إلا تصفح نشرة عروض العثيم الأسبوعية، وستجد كافة السلع الغذائية بعرض حصري وخصومات كبرى على الأسعار لمدة أسبوع واحد، حيث ينتهي العرض في يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الموافق 20 ربيع الأول 1443هـ.

عروض العثيم

عرض لا يقاوم مقدم من أسواق العثيم السعودية على كرتون من دجاج برديكس أو ساديا، والدجاج بشكلٍ عام هو مصدر للحصول على البروتين الذي يحتاجه الجسم، والذي عادةً ما يتلائم مع أي نظام غذائي؛ نظرًا لفوائده العديدة، ونجد أيضًا في عروض العثيم التونة الغنية بأوميجا 3.

كرتون من دجاج ساديا 10 قطع، وزن الدجاجة 1 كجم، بسعر 123.50 ريال سعودي بدلًا من 148 ريال سعودي.

3 عبوات تونة جرين فارمز قطع، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

أسواق العثيم

تسوق من أسواق العثيم وبادر بشراء أطعمة الفطور، وتُعد وجبة الفطور أهم الوجبات في التي يتوجب تناولها وعدم تفويتها، حيث تمنح الجسم الطاقة لأداء مختلف المهام اليومية، وتُساعد على زيادة تركيز الأطفال خلال اليوم الدراسي، ولذلك يوجد كل أغذية الفطور في العثيم مثل الأجبان، حلاوة طحينية، لبنة، وحتى الكورن فليكس، كما أن كافة المشروبات الساخنة متاحة للشراء من العثيم مول، سواء كانت تتناسب مع الحمية الغذائية مثل الشاي الأخضر أو مشروبات أخرى مثل الشاي والنسكافيه.

عبوة شاي ليبتون مكونة من 200 كيس، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 39.25 ريال سعودي.

2 كجم جبن الزهار ذات ملح قليل، بسعر 29.95 ريال سعودي.

عروض العثيم للاجهزة الكهربائية

عروض أسواق العثيم للاجهزة الكهربائية نقدمها لكم في النقاط التالية مع كافة التفاصيل الخاصة بالمنتجات، ومن بينها القلاية الهوائية الصحية التي تستخدم لقلي البطاطس، بحيث تصبح مقرمشة أكثر وصحية في نفس الوقت، وتأتي القلاية بسعة 8.2 لتر؛ حتى تكفي لقلي كميات كبيرة بها.

قلاية هوائية Chulux، سعة 8.2 لتر، 1800 واط، بسعر 325 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على مستلزمات المنزل

توفير أكثر في أقوى العروض الأسبوعية في العثيم ماركت على مختلف مستلزمات المنزل، سواء أدوات المطبخ مثل القدور بأنواعها، أو المفروشات كالمناشف وأطقم اللحاف.