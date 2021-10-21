نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تحديث لعبة ببجي pubg mobile الجديد 1.6 وموعد إصداره وطريقة الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من اللاعبين عن تفاصيل تحديث لعبة ببجي الجديد 1.6، والذي يعد واحد من أفضل التحديثات التي تم إصدارها في عالم الألعاب الالكترونية، ويعتبر أيضاً من أكثر التحديثات التي لقت شهرة كبيرة جداً في جميع أنحاء العالم، فقد قامت الشركة المصنعة للعبة ببجي بالترويج عن إصداره قريباً منذ فترة، وبالتالي قد أخذ شعبية وطال انتظاره من عدد كبير من اللاعبين من مختلف دول العالم، فمن الجدير ذكره أن هذه اللعبة لها جمهور كبير جداً من جميع الأعمار من مختلف دول العالم، ويقومون باستخدامها على جميع الأجهزة سواء كانت الهواتف أو أجهزة الحاسوب، فهي تحتل مكانة كبيرة جداً عندهم.

تحديث لعبة ببجي الجديد 1.6

تعتبر هذه اللعبة من أشعر الألعاب القتالية الالكترونية التي يتم بها الصراع بين مئات اللاعبين على البقاء على قيد الحياة للنهاية، ويوجد الكثير من المميزات في هذه اللعبة، ومن أبرزها أنها تقدم تحديثات بشكل دوري لكي تزيد من حماس وإثارة اللعبة، فتقوم الشركة المصنعة لها بالإعلان كل فترة قصيرة بوجود تحديث جديد يحتوي على الكثير من الإضافات الجديدة، وذلك لكي تحصل على إعجاب اللاعبين، وسوف ننشر لكم تفاصيل هذا التحديث في هذا المقال خلال الفقرات التالية.

موعد إصدار التحديث الجديد للعبة ببجي

أعلنت الشركة المطورة لهذه اللعبة أن التحديث الجديد منها قد اقترب موعده جداً، وقد أعلنت عن ذلك من خلال رسالة على الموقع الرسمي لها، ومحتوى هذه الرسالة كالآتي:

(أيها اللاعبين الكرام عليكم بتجهيز أنفسكم، فقد حان موعد المقاومة، فتحديثنا القادم pubg mobile 1.6 سيتم إصداره بشكل رسمي في اليوم الموافق 14 من شهر سبتمبر لعام 2021 في الساعة 5.30، ويجب العلم أن yarilo سيهبط بخريطة erangel قريباً.

تفاصيل التحديث الأخير من لعبة ببجي 2021

بعد أن أعلنت الشركة عن هذه الرسالة على موقعها الرسمي، فقد اقترب موعد إصدار التحديث، الذي يشمل الكثير من الإضافات الجديدة التي تزيد من الحماس والتشويق عند اللاعبين، ويمكنكم الحصول عليه بسهولة من خلال تحميل ملف التحديث المنفصل، ولا تضطروا إلى مسحها وإعادة تحميلها مرة أخرى.