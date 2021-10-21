نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو السعودية أقوى عروض لولو lulu من مطابخ حول العالم Around The World في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو السعودية أقوى عروض لولو lulu اليوم على أسعار المنتجات المختارة من مطابخ مختلفة حول العالم، وتضم العروض مجموعة منتجات وسلع غذائية من المطبخ الإيطالي، الإسباني، الماليزي، والمطبخ الهندي، يتميز كل مطبخ حول العالم بنكهاته المميزة وأسلوب طهيه إعتمادًا على وصفات متناقلة عبر الأجيال، تعبر بمضمون مكوناتها عن هوية البلد وما تحويه الوصفات من مكونات أصلية وفيما يلي تفاصيل العروض، وتسري عروض مجلة لولو lulu hypermarket Around The World حتى اليوم الموافق 30 أكتوبر 2021.

عروض لولو السعودية اليوم

إذا كنت من عشاق الطعام الإيطالي المفعم بالنكهات القوية والمذاق الغني، والذي يعتمد بشكل أساسي على الصلصات المختلفة ومكونات أصيلة تناقلتها الأجيال عبر حضارات روما القديمة، وتُعد وصفات المطبخ الإيطالي من أكثر الأطعمة المفضلة في أغلب دول العالم؛ لما تتمتع به من مذاق غني ونكهات مميزة وفريدة، ولذلك يعرض لكم هايبر لولو أفضل منتجات المطبخ الايطالي بأسعار حصرية.

ملح البحر الناعم أو الخشن من سو سولت 750 جرام بسعر 6.50 بدلًا من 8.75 ريال سعودي.

مينتوفا بيستو جينوفيس 190 جرام بسعر 11.50 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

مربى فراولة او مربى توت بري فورست بيري 340 جرام بسعر 7.25 بدلًا من 9.30 ريال سعودي.

لولو ماركت lulu

المطبخ الماليزي استحوذ على ملايين من قلوب عاشقي تذوق المأكولات العالمية وخاصةً الأطعمة الأسيوية، فهو مزيج بين العديد من الحضارات المختلفة، ولذلك فهو يجمع بين عدة أذواق بينما يتميز في الأساس بالنكهات الحادة والتوابل والبهارات الحارة، وتعد ماليزيا ملتقى ثلاث حضارات مختلفة وهي الحضارة الهندية والصينية والاندونيسية، ولذلك تأثرت المأكولات الماليزية بتعدد الحضارات، بينما تعتمد بشكل أساسي على الأرز كأحد العناصر الأساسية على المائدة الماليزية بوصفات مختلفة ومتنوعة، وفيما يلي بعض أصناف الأطعمة المختارة من المطبخ الماليزي حصريًا من لولو هايبر ماركت السعودية.

ماي بيسكت فول سوداني أو تشوكو بيسكت بسعر 4.95 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.

كوكيز بالزبدة متنوعة من ان اتش اف 240 جرام بسعر 13.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

إذا كنت من محبي تجربة الأكلات المختلفة من حول العالم، وتتمتع بحس التذوق والجرأة لتجربة كل ما هو جديد، يمكنك اختيار المنتجات وشرائها من خلال موقع لولو أون لاين للبيع بالتجزئة، والإستمتاع بخصم كبير على أسعار السلع المتنوعة في مجلة عروض خاصة جداً من موائد حول العالم، وإعداد طبقك المفضل بالمكونات الأصلية لكي تحصل على النكهة الغنية والتي تعبق بتاريخ الحضارات المختلفة، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض بشكل متجدد.