انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور| لا تفوت مكافأت شركة المصرية للاتصالات وي We Bonus والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمنح شركة المصرية للاتصالات وي We مشتركي الإنترنت الأرضي مكافآت ما تعرف بمكافأة وي We Bonus علي هيئة كوبونات شراء، تقوم الشركة بإرسال رسالة علي التليفون المحمول للعميل، بها مبلغ المكافأة و رقم الكوبون و المدة المحددة للاستفادة من الكوبون و بالتأكيد مكان الاستفادة من الكوبون.

كوبونات المكافآت من شركة وي WE BONUS هي عبارة عن قسيمة شراء تتنوع من شركة أدوات منزلية أو مكتبة أو مطعم أو غيره، و تترواح مبلغ المكافأة من 50 جنيه إلي 200 جنيه.

يفوت بعض المشتركين هذه الفرصة بسبب عدم تصديق مثل هذه المكافآت أو لمروره بتجربة سيئة مع شركة آخري أو لعدم احتياجه لنوع الكوبون المعروض.

يمكن الاستفادة من الكوبون بشراء ما يلزمك بنفس قيمة الكوبون، أو الشراء بمبلغ أكثر و دفع الفرق، و في حال عدم احتياجك إلي يمكنك إهداؤه إلي أحد أفراد أسرتك أو أحد الأقارب والأصدقاء للاستفادة منه عن طريق إعادة إرسال الرسالة أو إرسال رقم الكوبون حيث يتم طلبه من قبل المكان المقدم للخدمة.

شروط و طريقة الاستفادة من كوبون We Bonus

الكوبون هو استفادة بقسيمة شراء و ليس نقدا. طلب خصم قيمة الكوبون عند المحاسب قبل عملية الدفع و يسمي ذلك (حرق الكوبون) . الكوبون مرتبط بفترة عرضة محددة أو كمية محددة من العرض فيكون العرض ساري حتي نفاذ الوقت أو الكمية. لا يدمج العرض مع عروض آخري.

احذر إرسال رقم الكوبون لأكثر من شخص حتي لا تعرض نفسك للإحراج، حيث أن الكوبون مصمم للإستفادة منه مرة واحدة فقط و بمجرد إستفادة شخص من الكوبون سيتم إرسال رسالة بانه تم استخدام الكوبون بنجاح.

نعرض لك صوراً لكوبونات سابقة حتي لا تفوت فرصة الإستفادة من أي عروض قادمة سواء بإستخدامها شخصيا أو إهداؤها لأهلك أو لاحد أصدقائك للاستفادة منها.