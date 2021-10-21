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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلي 50% علي تشكيلة من المنتجات في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، افتتح أول فرع في شركة بنده في عاصمة المملكة العربية السعودية وهي مدينة الرياض، كما تأسست الأسواق التي تخص سوق بنده في سنة 1978 بالسعودية، واندمجت شركة بنده مع شركة العزيزية لكي يتم إنشاء شركة العزيزية بنده المتحدة التي حظيت على مقدار واسع في سوق البيع من خلال التجزئة بالمملكة العربية السعودية، حتى تم تغيير الإسم التجاري من قبل الشركة لكي يصبح بنده الخاصة بالتجزئة في عام 2014.
خصومات بنده اليومية عروض اقوى العروض في الأسبوع الأخير من الشهر
عروض بنده الأسبوعية
يعد هايبر بنده من إحدى الأسواق الشهيرة جدًا، حيث أن السوق يقدم العديد من الخدمات لدى أكثر من 160 مليون عميل متواجدين في المملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية، حيث أنها تعتبر من ضمن رواد القطاع الضرورية التي تخص التجزئة، وتتضمن على سجل كبير يرجع لعام 1978.
عروض بنده السعودية
- خصومات بنده الشهرية كيلو جرام من لب المانجو يكون بسعر 18.95 بدلًا من 27.90 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم كيلو جرام من الزيتون الأسود يكون بسعر 8.95 بدلًا من 18.75 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية سعر الروستو البقري البرازيلي مقدار كيلو جرام يكون 29.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
خصومات بنده اليومية
خصومات وتخفيضات غير مسبوقة علي مجموعة متنوعة من المنتجات
- خصومات بنده الأسبوعية 200 جرام من لبنة بينار يكون بسعر 9.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من الجمبري المطبوخ يكون 26.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية كيلو جرام من اللحم المفروم البقري البرازيلي يكون بسعر 21.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية 10 كيلو جرام من السكر نوعه الأسرة الناعم يكون سعره 21.95 ريال سعودي.
عروض بنده اليوم
عرض اليوم من بنده علي تشكيلة من المنتجات لفترة محدودة تسوق الآن واغتنم الفرصة
- خصومات بنده اليوم 500 جرام من كونتري كورن فليكس نوعه نستلة يكون بسعر 18.95 بدلًا من 35 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية 270 جرام من الناجتس الحار أو العادي من النوع أمريكانا يكون سعرها 12.95 بدلًا من 25 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية 2 قطعة من أصابع الدجاج نوعه أمريكانا مقدار 400 جرام يكون بسعر 23.95 ريال سعودي.
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