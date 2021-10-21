شوف خصومات بنده اليومية خصم حتى 60% حتى نهاية الآسبوع او نفاذ الكمية

خصومات بنده اليومية، يقوم هايبر بنده بتسويق المستلزمات الغذائية إلى كل أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يعطي الأصناف التي تحتوي على الجودة العالية والكبير بالأسعار التي تكون متناسبة مع الأشخاص السعوديين وأيضًا الأفراد المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة نالت العديد من الجوائز أثناء التاريخ الذي يخصها، ومن ضمن هذه الجوائز هي، الجائزة السعودية التي تختص المسؤولية في سنة 2013، وكذلك أفضل وأحسن علامة تجارية في جميع آسيا سنة 2011.

عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلي 50% علي تشكيلة من المنتجات

خصومات بنده اليومية

هايبر بنده يقدم العروض والخصومات القوية والرائعة جدًا اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر في سنة 2021 إلى جميع زبائن بنده، حيث أن العديد من الأفراد يترقبون هذه العروض المتواجدة في الهايبر، كما تشمل تلك العروض والخصومات على جميع المستحضرات الغذائية وكذلك الغير غذائية.

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عروض بنده اليوم 400 جرام من السمن النقي نوعه المراعي يكون بسعر 14.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات بنده الأسبوعية 2 + 2 من المكرونة نوعها إيطاليانو مقدار 400 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 10 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده الشهرية 24 * 20 جرام من مرقة الدجاج نوعها ماجي يكون سعرها 10.50 بدلًا من 18.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده اليوم 8 * 135 جرام من معجون الطماطم نوعه رنا يكون بسعر 9.50 بدلًا من 19.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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