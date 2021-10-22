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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مفاجآت مبهرة في عروض العثيم السعودية لهذا الاسبوع الجاري اغتنم الفرصة قبل نفاذ المنتجات في المقال التالي
نقدم اليكم متابعى موقع ثقفنى عروض العثيم السعودية اليوم الأثنين الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، 15 من ربيع الأول لعام 1443 هجرية كي يتمكن متابعينا من التعرف على عروضها للاستفادة منها، حيث دائما تقوم العيثم السعودية بإقامة كافة العروض على جميع منتجاتها الكهربائية والغذائية واليوم الاثنين تقوم بعمل العروض على جميع انواع الخضار والفاكهة الطازجة وتوجد هذه العروض فى كافة فروع العيثم داخل المملكة العربية السعودية، وأليكم كافة العروض المتاحة ويمكنكم التعرف عليها من خلال متابعة مقالنا هذا تسهيلا وتيسيرا لجميع العملاء والمواطنين متابعينا في السعودية.
عروض العيثم السعودية اليوم
وننقل لكم من خلال حديثنا هذا عروض العيثم السعودية اليوم الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري والموافق 15 من شهر ربيع الاول 1443هجرية، حيث عودنا دائما العيثم السعودى بتوفير كافة العروض يوميا التى يحتاجها العديد من الناس في جميع مجالات الحياة والتى تناسب احياجاتهم اليومية وتسهل عليهم سبل المعيشة، حيث اليوم الاثنين وفر العيثم السعودية عروضه علي الفاكهة الطازجة والخضروات حيث اتاح العروض ومنها” المعكرونة الخواتم المخططة و برنقلز رقائق البطاطس بالكريمة والبصل وايضا الاندومي سريع التحضير بنكهة الدجاج وايضا بونى حليب مبخر كامل الدسم وايضا الزيتون الاسود شرائح، كما انها قامت بعمل عرض اطلقت عليه اسم كيلو عليك وكيلو علينا وهو ان يأخذ العميل 2 كيلو بسعر كيلو واحد وذلك لبعض المنتجات الخاصة بالخضروات والفاكهة.
مجلة عروض العثيم لهذا الاسبوع
متابعة عروض العيثم السعودية
ويمكنكم عملائنا من التعرف علي الطرق التى من خلالها يتم متابعة عروض العيثم السعودية فى كافة فروعه داخل المملكة العربية السعودية من المنزل بكل سهولة ويسردون الذهاب الى الفروع وذلك من خلال الطرق التالية:
- الطريقة الاولي من خلال متابعة صفحته على الفيس بوك والتعرف علي العروض من خلال الضغط علي كلمة سوق.
- الطريقة الثانية من خلال صفحته على تويتر من خلال النقر على كلمة عروض.
- الطريقة الثالثة ايضا من خلال الصفحة الرسمية على الانستغرام وذلك من خلال النقر علي كلمة ميجا سيل للحصول على كافة العروض علي مدار الساعة.
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