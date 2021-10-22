نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بندة السعودية خصم حتي 50% يسري من 20 أكتوبر و حتي 26 أكتوبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بندة السعودية خصم حتي 50% يسري من 20 أكتوبر و حتي 26 أكتوبر 2021 ، تضم بندة أكثر من 400 هايبر ماركت وأسواق بندتي و سوبر ماركت، ومقرها الأساسي بجدة في المملكة العربية السعودية وقد تم تأسيسها عام 1978، وتقوم أسواق وهايبر بندة ببيع العديد من المنتجات الغذائية والغير غذائية التي يحتاجها المواطن في أمور حياته اليومية، ودائمًا ما تسعى بندة إلى عمل العديد من التخفيضات والعروض الأسبوعية على الكثير من المنتجات المختلفة التي تناسب جميع الأذواق بأسعار متفاوتة حتى تناسب جميع طبقات وفئات المجتمع، هذا بالإضافة إلى سعيها الدائم لتواجدها بشكل كبير في النطاق الإقليمي والدولي، ونستعرض في هذا المقال أهم عروض وتخفيضات بندة والتي تصل إلى 50% في الفترة من 20 أكتوبر و حتي 26 أكتوبر 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

مجلة عروض وتخفيضات بندة في الفترة من 20 أكتوبر إلى 26 أكتوبر 2021

لمعرفة عروض وتخفيضات بندة لهذا الاسبوع فإنه يتم الدخول على الصفحة الرسمية لبندة

أهم تخفيضات وعروض بندة على اللحوم الحمراء والبيضاء في الفترة من 20 أكتوبر إلى 26 أكتوبر 2021

في هذا الأسبوع تقدم بندة أضخم العروض والتخفيضات على اللحوم الحمراء والبيضاء وكذلك أدوات نظافة المنزل ومنتجات العناية بالبشرة وغيرها من المنتجات، وجاءت التخفيضات على اللحوم الحمراء والبيضاء كالتالي:

كيلو مفروم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

كيلو روستو بقري برازيلي بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي.

طبق دجاج التنمية عدد ثلاث دجاجات بوزن الواحدة 700 جرام بسعر 39.50 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي.

ويحرص الكثير من المواطنين على شراء الأسماك لما لها من فوائد مذهلة لصحة الإنسان، لذلك فإن بندة تقدم أقوى العروض على المنتجات البحرية كالتالي:

كيلو جمبري بحر 20/30 بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 86.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري بحر 60/90 بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 28.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري بحر 80/100 بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 28.95 ريال سعودي.

كيلو روبيان للطبخ بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 47.50 ريال سعودي.

وتستمر بندة في عمل العروض والتخفيضات الأسبوعية لكي تلبي جميع احتياجات المواطنين من متطلبات حياتهم اليومية.