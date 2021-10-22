شوف خصومات 65% على الأجهزة الكهربائية في اكسترا السعودية اليوم

توفر اكسترا مختلف العروض على مختل الأجهزة المنزلية فتراعي اكسترا كافة الظروف التي يعاني منها المواطنون في المملكة العربية السعودية لذلك توفر إليهم أسعار مناسبة للجميع ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على المنتجات التي يتوفر عليها العرض من قبل اكسترا.

تخفيضات اكسترا السعودية اليوم

يشمل العرض على مختلف الأجهزة والأدوات المنزلية التي منها كلاً من التالي هوميز كرسي راحة يشمل على خاصية الدوران والاهتزاز متوفر باللون الرمادي.

يشمل العرض على هوميز وهو عبارة عن مجموعة مكونة من أربعة قطع متوفر باللون الرمادي.

يشمل العرض على هوميز ترامبولين ستة أقدام مع شبكة سلامة والوزن يصل إلى خمسين كيلو جرام.

يحتوي العرض على ترافل بلس هوني كومب وطقم شنط سفر ثلاثة قطع بمقاس عشرين وستة وعشرين متوفر باللون الأسود.

عروض اكسترا على شاشات التلفاز

يحتوي العرض على مختلف شاشات التلفاز من أشهر الماركات العالمية فالشاشة الأولى هي إل جي تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضوح والدقة.

يحتوي العرض على كلاس برو تلفزيون 65 بوصة ذكي وعالي الوضوح.

شاشة سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائقة الدقة والوضوح.

شاشة إجل جي تلفزيون 55 بوصة فائقة الوضوح.

عروض اكسترا على المكيفات الجدارية

إليكم في السطور الآتية أهم أجهزة المكيف التي يتوفر عليها العرض من قبل اكسترا:

يحتوي العرض على مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة ويقوم بتوزيع الهواء في أربعة اتجاهات.

يشمل العرض على جري مكيف جداري 18500 وحدة تنظيف بارد.

يشمل العرض على مكيف إل جي مكيف جداري 21500 وحدة بارد.

يحتوي العرض على جري مكيف جداري 23000 وحدة تنظيف ذاتي حار وبارد.

عروض اكسترا السعودية