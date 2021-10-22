نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم 22 أكتوبر 2021 أقوى عروض مهرجان المكرونة واللحوم العرض الأسبوعي في المقال التالي

عروض بنده اليوم 22 أكتوبر 2021 أقوى عروض مهرجان المكرونة واللحوم توفر بنده السعودية باعتبارها من إحدى أفضل وأشهر الأسواق العربية داخل المملكة والتي تقدم العديد من العروض الترويجية والخصومات من أهمها عروض مهرجان المكرونة وبعض المنتجات الأخرى التي قد يصل الخصم بداخلها بنحو 50% من سعر المنتجات الأساسية ويضم العرض الاسبوعي العديد من الأنواع التي نقدمها في هذه الأجزاء التالية والتي تسري صلاحيتها على مدار الاسبوع او حتى نفاذ الكمية متضمنة هذه الأنواع التالية. عروض بنده السعودية على المكرونة تقدم هايبر ماركت العديد من العروض على منتجات المكرونة المختلفة ضمن مهرجان المكرونه لديها بأسعار مخفضة تتمثل في هذه العروض والخصومات المميزه وهي كالتالي:- يقدم بنده عروض على المكرونة الإيطالية بمختلف أشكالها.

وهذا على معدل أربع أكياس بموازين 400 جرام حيث يبلغ سعر الاربع أكياس داخل العرض بنحو 9.95 ريال سعودي بدلا من 18 ريال

تتواجد أنواع أخرى من مكرونة تويست وشيزر شوب رايت والبالغ ميزانها 170 جرام.

مع أكياس صدف وشيزر أو أكياس مكرونة جينة بارميزان 206 جرام.

حيث يمكنك اختيار اثنين من هذه الأنواع بأسعار داخل الخصم حوالي 14.95 ريال سعودي بدلا من 23.90 ريال.

مكرونه من ماركة بيزو والتي تأتي داخل العرض بمعدل ثلاث أكياس أشكال متنوعة .

وهذا بميزان 500 جرام للكيس ليبلغ سعر الأكياس داخل العرض بنحو 10.95 ريال بدلًا من 17.85 ريال. عروض بنده السعودية على منتجات اللحوم يتضمن العرض الاسبوعي والذي يبدأ من يوم الجمعه 22 من شهر أكتوبر ويستمر على مدار الأسبوع الحالي شامل مختلف أنواع اللحوم بداخل العرض والتي تضم هذه المنتجات تواجدت لحوم روستو بقرى برازيلي داخل العروض والخصومات الحالية.

ليكون سعر الكيلو من هذه اللحوم بنحو 29.95 ريال بدلا من 44.49 ريال.

تتوفر بعض انواع لحوم الأسماك مثل ستيك سلمون النرويجي.

والبالغ سعره داخل الخصم الحالي بنحو 54.95 ريال سعودي.

من سعره الأساسي للكيلو والذي كان يبلغ بشكل مسبق حوالي 84.95 ريال.

يبلغ سعر الكيس الواحد من الدجاج الطازج التنمية والذي يبلغ ميزانها 1000 جرام.

بسعر يعادل 13.95 ريال سعودي داخل العرض بالمقارنة مع سعر المنتج الأساسي والذي يعادل 17.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم 22 أكتوبر 2021 أقوى عروض مهرجان المكرونة واللحوم العرض الأسبوعي - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم 22 أكتوبر 2021 أقوى عروض مهرجان المكرونة واللحوم العرض الأسبوعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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