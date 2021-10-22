شوف أسعار مجنونة.. عروض العثيم اليوم 22 أكتوبر يومي الجمعه والسبت على جميع المنتجات

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أسعار مجنونة.. عروض العثيم اليوم 22 أكتوبر يومي الجمعه والسبت تقدم العثيم عروضها الأسبوعية للفترات الحالية والتي بدءت منذ يوم الأربعاء وتستر خلال الأسبوع الحالي في عرض منتجاتها حتى انتهاء الموعد المحدد او نفاذ الكمية ولا تقتصر هذه العروض على المقر الأساسي لهايبر ماركت العثيم حيث نجد العروض تطبق على مختلف الفروع بداخل القصيم، المجمعية، عرعر، نجران، الأفلاج، المدينة المنورة، الدمام، جبيل والعديد من المدن المتواجد بداخلها إحدى فروع هايبر ماركت العثيم ويمكنك الاطلاع على بعض النماذج من أنواع المنتجات المتوفرة حاليا بأهم الخصومات والعروض المطلقة. عروض العثيم الأسبوع الحالي على المنتجات المنزلية نلاحظ قيام الهايبر بتقديم أحدث العروض الأسبوعية داخل شهر أكتوبر على العديد من منتجات الأطعمة المنزلية. والتي أطلق عليها عروض التوفير لتضم هذه الأنواع الأساسية بداخل العرض شاي ليبتون يتواجد داخل هذا العرض بمعدل الكرتونية الواحدة 200 كيس.

والبالغ سعرها داخل العرض حوالي 19.35 ريال بينما كان يعرض في السابق بشعره الأساسي والبالغ حوالي 39.25 ريال.

تقدم العثيم عروض الخصم بنسبة 34% على منتجات زيت الشمس والذي يبلغ سعر الزجاجة لتر ونصف بمعدل زجاجتين داخل العرض والبالغ قيمتها بعد الخصم حوالي 24.95 ريال بدلا من 37.95 ريال.

يمكنك شراء صابون تايد المركز بودرة والبالغ بميزان 5 كيلو جرام.

بسعر داخل العرض حوالي 33.95 من 71.95 ريال ليكون الخصم لهذا المنتج بمعدل 53% من سعر المنتج الأساسي. عروض العثيم الأسبوعية على منتجات اللحوم والاجبان توفر داخل العروض الأسبوعية العديد من منتجات اللحوم والاجبان الأكثر استهلاكًا داخل الأسواق السعودية والتي يمكنك الاطلاع على قوائم الأسعار لهذه المنتجات التالية يبلغ سعر الكيلو الواحد من لحوم العجل البلدي بقيمة 33.95 ريال شعوذة داخل العروض الحالية.

تستطيع شراء منتجات لحوم الخروف البربري بالعظام والمتوفر حاليًا داخل العرض وقبل نفاذ الكمية.

بمعدل أسعار يبلغ 54.95 ريال سعودي لكل كيلو جرام يتم شرائه.

تتوفر بين منتجات الالبان جبنه فيتا من ماركة انكر بسعر يبلغ 7.95 ريال سعودي.

بينما تعرض الأسعار الخاصة بمنتجات جبنة دومتي دبل كريمي وفينا سعر العبوة الواحدة بنحو 14.50 ريال.

وهذا الميزان ها البالغ كيلوغرام. الوسوم عمر شويل - جدة أسعار مجنونة.. عروض العثيم اليوم 22 أكتوبر يومي الجمعه والسبت على جميع المنتجات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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