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أزاله أي بوقع من الملابس مهما كانت مستعصية، تعانى الكثير من الستات من إزالة البقع والتصبغات التي تصيب الملابس البيضاء وتسبب لها في عائق كبير عند غسل الملابس، وتقوم بشراء الكثير من المنتجات التى تكون مخصصة لذلك واهدي أموالهم، حيث يمكنك استخدام بعض المواد الطبيعية التي توجد في منزلك بسهولة وتعمل بشكل أسرع من المنتجات الأخري لأن تحتوى هذه المنتجات على الكثير من المواد الحامضة التي تجعل الملابس البيضاء ناصعة البياض وفى مقالنا هذا قدمنا لكم كيفية تنظيف الملابس من البقع. أزاله أي بوقع من الملابس مهما كانت مستعصية الليمون له فوائد عديدة وكثيرة مثل الصحية ومفيد للبشرة ويستخدم الليمون في الأغراض المنزلية. إزالة بقع الملابس البيضاء بالليمون للليمون تأثير سحري على بقع الملابس البيضاء لأنه يزيل بسهولة بقع العرق المزعجة والعصير والغبار والأوساخ ومستحضرات التجميل والصدأ والبقع العنيدة الأخرى.

يمكنك استخدامه مباشرة على الملابس البيضاء، أو نقعها في خليط من الماء وعصير الليمون الطبيعي، لأن حامض ألستريك يساعد في تكسير جزيئات البقع واستعادة اللون الأبيض المشرق للملابس.

ضع كمية مناسبة من عصير الليمون الطبيعي على البقعة.

اتركه لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة.

بعد غسل الملابس كالمعتاد سوف تجد أن البقع قد زالت تمامًا. إزالة البقع البيضاء الصعبة بالخل توجد بعض المواد البسيطة في منزلنا من خلال هذه المواد، يمكننا الحصول على ملابس ناصعة البياض وخالية من البقع وخاصة الخل. قومى بإضافة الخل مباشرة إلى دورة الغسيل، أو انقعي الملابس لفترة قبل الغسيل إذا كنت تغسلين باليد

آو يمكنك وضع منشفة تحت البقعة، ثم بللي قطعة القطن بمزيل طلاء الأظافر واضغطي عليها من الخارج إلى الداخل، حتى ينتقل الطلاء من البقعة إلى المنشفة. حيث كل هذه المواد تعمل على إزالة البقع الصعبة من ملابسك وتحافظ على لونه وتجعله ناصع البياض. إزالة البقع البيضاء ببيكربونات الصوديوم يتم استخدام صودا الخبز في التخلص من أي بقع بيضاء وذلك عن طريق نقع الملابس المتسخة في ماء ساخنة بها ملعقة من بيكربونات الصوديوم. الوسوم عمر شويل - جدة وصفة رهيبة لأزاله أي بوقع من الملابس مهما كانت مستعصية وامنه على الملابس - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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