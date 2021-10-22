نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض وتخفيضات هايبر لولو في نهاية أكتوبر بالسعودية في المقال التالي

نقدم لكم عروض وتخفيضات مميزة جدا من هايبر ماركت لولو في نهاية شهر أكتوبر بمختلف فروعه بالمملكة العربية السعودية ، حيث انه يتميز بخصوماته المتنوعة وجودة منتجاته خاصة اللحوم والفواكه الطازجة والتي تكون من أجود أنواع اللحوم ، وتكون هذه العروض مستمرة حتي يوم ٢٦ من أكتوبر القادم . أحدث عروض وتخفيضات هايبر لولو في نهاية أكتوبر كيلو من سمك السلمون النرويجي بسعر ٤٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥٢.٩٥ ريال سعودي ، عدد ٢ عبوة من زيت الذرة عافية ١.٥ لتر فقط بسعر ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٨.٥ ريال سعودي .

مسحوق غسيل تايد ٧ كيلو فقط بسعر ٤٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٩٤.٥ ريال سعودي ، أرز بسمتي أبو كاس ١٠ كيلو فقط بسعر ٥٤.٩ ريال سعودي بدلا من ٨٧.٩ ريال سعودي .

٣ قطع من دجاج ساديا الكامل المجمد فقط بسعر ١٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٦.٩٥ ريال سعودي .

كيلو من العنب الأبيض الإيطالي فقط بسعر ٨.٦٥ ريال سعودي بدلا من ١٧.٩٥ ريال سعودي ، بينما يكون سعر الكيلو من الطماطم السعودي ٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨.٩٥ ريال سعودي .

كيلو من الرمان المصري فقط بسعر ٢.٦٥ ريال سعودي بدلا من ٦.٩٥ ريال سعودي . عروض وأسعار اللحوم في السعودية يقدم لولو كيلو من لحم الجاموس الكفتة فقط بسعر ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٧.٩٥ ريال سعودي ، كيلو من ستيك لحم بقري روسي بسعر ٣٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦١.٩٥ ريال سعودي .

بينما يكون سعر الكيلو من لحم البقر الأسترالي بسعر ٧٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٩٩.٩٥ ريال سعودي .

ثم يكون سعر خروف سواكني سوداني كامل فقط بسعر يزن حوالي من ١٠ كيلو الي ١٤ كيلو ٤٢٩ ريال سعودي بدلا من ٥٥٠ ريال سعودي .

٩٠٠ جرام من قطع الدجاج المشكلة فقط بسعر ٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٣.٩ ريال سعودي ، بينما يكون سعر الكيلو من الدجاج المتبل بدون عظم فقط ٣٤.٩٥ ريال سعودي . الوسوم عمر شويل - جدة أحدث عروض وتخفيضات هايبر لولو في نهاية أكتوبر بالسعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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