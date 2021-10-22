نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية الأسبوعية خصومات هائله علي التلفزيونات في المقال التالي
عروض جرير السعودية الأسبوعية ، شركة جرير من الشركات الكبيرة المعروفة في المملكة العربية السعودية خاصةً في مجال بيع مستلزمات الدراسة والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر أيضاً، وتتميز شركة جرير بالعروض المميزة التي تهتم شركة جرير بتقديمها للعملاء كل فترة حيث يتم تأسيس قائمة من العروض والخصومات من قبل شركة جرير تضم كل الأقسام والمنتجات المختلفة المتاحة في الفروع وذلك لكي يستفيد منها الكثير من العملاء.
عروض جرير السعودية الأسبوعية
تهتم شركة جرير بتقديم مستوى مميز من الخدمات المختلفة للعملاء، وعروض جرير من أقوي العروض حيث يوجد قسم فني في كل فروع جرير مسئول عن عمليات الصيانة الدورية والضمان ويوجد قسم خاص لتلقي الشكاوى وكل استفسارات وآراء العملاء أيضاً، لذلك لا تتوقف خدمات شركة جرير على بيع المنتجات فقط.
وتقوم شركة جرير بتأسيس موقع إلكتروني خاص بشركة جرير حيث أنه من خلال هذا الموقع يمكن الاطلاع على المنتجات والأقسام المتاحة في الشركة ومعرفة العروض المتاحة، كما يمكن أن يتم شراء المنتجات من خلال هذا الموقع.
خصومات جرير اليوم
- عروض جرير اليوم سماعة أذن داخلية هواوي فري بودز فور 629 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- شاشة ال جي 65 بوصة فور كي بدقة عالية تليفزيون ذكي 6999 ريال سعودي بدلاً من سعر 17999 ريال سعودي.
- شاشة سوني 85 بوصة دقة فور كي ألترا اتش 10299 ريال سعودي بدلاً من سعر 19999 ريال سعودي.
- شاشة سامسونج 85 بوصة دقة فور كي ألترا اتش 9499 ريال سعودي بدلاً من سعر 17999 ريال سعودي.
- جهاز كمبيوتر ريزر بليد لوحة مفاتيح متحركة 8199 ريال سعودي بدلاً من سعر 13599 ريال سعودي.
- شاشة ال جي 55 بوصة دقة نانو سل 3699 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي.
- شاشة هاير 75 بوصة دقة فور كي ألترا اتش دي 4499 ريال سعودي بدلاً من سعر 8149 ريال سعودي.
- شاشة سوني 65 بوصة دقة فور كي ألترا اتش دي 4499 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي.
- شاشة سكاي وورث 86 بوصة 7899 ريال سعودي بدلاً من سعر 10999 ريال سعودي.
- شاشة سوني 55 بوصة دقة فور كي 3499 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير السعودية الأسبوعية خصومات هائله علي التلفزيونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.