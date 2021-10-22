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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير في السعودية علي الجوالات خصم 25% وأكثر في المقال التالي
عروض جرير في السعودية، شركة جرير في السعودية من الشركات الكبيرة المتخصصة في بيع كل مستلزمات الدراسة كما يوجد في الشركة أقسام خاصة ببيع الإلكترونيات والهواتف المحمولة وكل أجهزة الكمبيوتر المختلفة، كما تضم فروع شركة جرير مجموعة مختلفة من الكتب العربية والإنجليزية التي يحتاج إليها الطلاب في دراستهم، وتهتم شركة جرير بعمل عروض أسبوعية للعملاء على جميع الأقسام المتاحة في الفروع وذلك لكي يستفيد جميع العملاء من الخصومات التي يتم تقديمها من قبل الشركة على هذه الأقسام.
عروض جرير في السعودية
تقوم شركة جرير بمشاركة مجموعة من العروض الأسبوعية للعملاء بشكل مستمر، حيث يتم الإعلان عن هذه العروض من خلال فروع شركة جرير أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة جرير.
هذا الموقع الذي تم تأسيسه لمساعدة العملاء في الاطلاع على جميع المنتجات والإلكترونيات المتاحة في فروع الشركة ومعرفة أيضاً العروض الحالية وكيف يمكن الاستفادة منها.
عروض جرير الأسبوعية
- خصومات جرير شاشة هاير 50 بوصة دقة عالية اتش دي ألترا اتش 1899 ريال سعودي بدلاً من سعر 2699 ريال سعودية.
- شاشة سوني 65 بوصة دقة فور كي ألترا اتش دي 5999 ريال سعودي بدلاً من سعر 6999 ريال سعودي.
- شاشة سكاي وورث 65 بوصة 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 3499 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف محمول سامسونج جالكسي اس 12 الترا مساحة 256 جيجا بايت 4499 ريال سعودي بدلاً من سعر 5399 ريال سعودي.
- هاتف محمول سامسونج جالكسي اس 12 الترا مساحة 64 جيجا بايت 3999 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- شاشة بينكيو 32 بوصة إل إي دي ألترا فور 1849 ريال سعودي بدلاً من سعر 2699 ريال سعودي.
- شاشة سكاي وورث 3199 ريال سعودي بدلاً من سعر 3399 ريال سعودي.
- هاتف محمول سامسونج جالكسي اس 20 اف أي 2249 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- هاتف محمول سامسونج جالكسي اس فايف 2222 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- هاتف محمول تي سي أل 55 بوصة دقة فور كي ألترا اتش 2899 ريال سعودي بدلاً من سعر 3599 ريال سعودي.
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